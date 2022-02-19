12 عيادة و11 تخصصا للكشف على 2000 مواطن في بني سويف ضمن «حياة كريمة»

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار المحافظ إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية، وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

12 عيادة

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومي الأربعاء والخميس 16 و17 فبراير الجاري، بقرية كوم إدريجة مركز الواسطى، مكونة من 12عيادة في 11 تخصصا، هي (الباطنة، والأنف والأذن، والصدر، والأطفال والجراحة والعظام، والأسنان، والنساء، والرمد، والجلدية، وتنظيم الأسرة)، ووسط إجراءات وقائية مشددة، وتم الكشف على 2166 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان.

تثقيف صحي

كما شملت فعاليات القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لـ100مواطن عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، وفيروس كورونا، والسعار، وأنفلونزا الطيور، والطفيليات المعوية والبلهارسيا)، والأمراض غيرالمعدية (الضغط، السكر والسمنة)، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ118مواطنا.