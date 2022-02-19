حياة كريمة تحارب الفقر بالقرى الأولى بالرعاية: وظائف وتطوير منازل وزراعة أسطح

حققت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» نقلة نوعية في قرى الريف المصري، المدرجة ضمن المبادرة، لتحقيق الهدف السامي للارتقاء بحياة الإنسان ورفع مستوى المعيشة، إذ تسعى المبادرة منذ انطلاقها، إلى محاولة التخلص من نسب الفقر والبطالة بالقرى الأشد احتياجاً من خلال أعمال المبادرة المتواصلة، من خلال رفع كفاءة المنازل، وتوصيل الغاز والمياه، وتوفير فرص عمل، وزراعة أسطح المنازل للتحسين من مستوى معيشة الأفراد وزيادة الدخل.

إنجازات حياة كريمة على أرض الواقع

منذ انطلاق المبادرة الرئاسية في عام 2019، وهي تعمل في المشروعات القومية لدعم قرى وكفور ونجوع المبادرة، لتحقيق التنمية للريف المصري، إذا تسير المبادرة بمعدل أسرع من الطبيعي على أرض الواقع، في المشروعات كافة، والتي تنوعت ما بين البنية التحتية، ومشروعات الخدمات، ودعم إقامة المشروعات الاقتصادية لتوفير فرص العمل إضافة إلى تطوير منازل الفئات الأشد فقرًا، والتدخلات الاجتماعية والصحية العاجلة مثل تقديم المساعدات المادية وغيرها والقوافل الطبية المجانية، من أجل توفير الخدمات التي يحتاجها المواطنين بقرى المبادرة، بشكل مستدام.

وبحسب التقرير الصادر عن مبادرة حياة كريمة، نجحت المبادرة في إنجاز 120 ألف وحدة سكنية بقرى المبادرة، ورفع كفاءة 12 ألف وحدة سكنية، وإنشاء 706 خزان صرف صحي منزلي، وإتمام 1680 وصلة صرف صحي منزلي، والانتهاء من 130 محطة معالجة، والانتهاء من 1675 وصلة مياه منزلية، وإنجاز 33% من مشروعات توفير الخدمات الأساسية، وإتمام 50% من تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية في بعض القرى، وخفض معدلات الفقر بنسبة 14% في بعض القرى المدرجة بالمبادرة، إضافة إلى إنشاء وتطوير 127 مدرسة، بواقع 2311 فصلا دراسيا، ومحو أمية 3 آلاف مواطن، تشغيل 9 آلاف و500 عمود إنارة، رصف 188 كم، بقرى المبادرة، وإطلاق 175 قافلة طبية، و43 قافلة بيطرية.

وتضمنت الإنجازات التي حققها المبادرة خلال المرحلة الحالية، توفير 9150 نظارة طبية، وإجراء 3920 عملية عيون، وإجراء 1060 عملية جراحية، 3 آلاف حضانة، وإنجاز 82 وحدة بيطرية، وتوفير 51 وحدة طبية بقرى المبادرة، و26 مركز شباب، و9 وحدات اجتماعية.

زراعة أسطح المنازل بقرى«حياة كريمة» لتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر

وفي محافظة الغربية أطلقت مديرية التضامن مبادرة لزراعة الأسطح، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر الأولى بالرعاية، من خلال بدء زراعة 10 أسطح كمرحلة تجريبية، بالقرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية بمركز زفتى، بالمرحلة الأولى، وذلك بالتعاون بين جمعية الأورمان وإحدى الشركات المتخصصة في زراعة الأسطح، والإدارة الزراعية بالمركز.

وبحسب وزارة التضامن بالغربية، شملت المرحلة الأولى من مبادرة زراعة مجموعة من الخضروات والفواكه من بينها الفلفل، والطماطم، والجرجير، والباذنجان، والخيار، والكوبتشا، والخس، فضلًا عن بعض أنواع الفواكه كالعنب، مستهدفة تطوير المشروع، ليصل إلى المستفيد إلى مرحلة تسويق الفائض وتحقيق ربح من خلاله، إذ يخلق المشروع إيجاد مصادر دخل إضافية للأسرة، بجانب العديد من الفوائد المترتبة على زراعة الأسطح فهي إضافة إلى توفير المادة الطازجة الخالية من الكيماويات، فإن المشروع يقلل من التلوث، ويحد من زيادة ثاني أكسيد الكربون في الأجواء المحيطة، بالإضافة إلى الحد من استهلاك المياه إذ يجرى الري بالتنقيط.

توفير فرص عمل لقرى حياة كريمة

وتستهدف مبادرة حياة كريمة إيجاد فرص عمل لأهالي القرى الأولى بالرعاية، والمدرجة ضمن مشروع الدولة العملاق الذي يستهدف أكثر من نصف سكان مصر، وذلك من خلال تدريبهم على الأعمال البسيطة، كالمحارة، والنقاشة، ورمي الأسقف الخرسانية ضمن سكن كريم، والاستعانة بشركات المقاولات الصغيرة الموجودة بتلك القرى، إذ نجحت المؤسسة في توفير أكثر من 550 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة لأبناء القرى والريف فى مصر، بنهاية 2021، بحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية للمبادرة.