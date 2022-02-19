«حياة كريمة» تستعرض أعمال تطوير القرى بمحافظة البحيرة «فيديو»

استمرارا لجهود مبادرة «حياة كريمة»، داخل قرية أفلاقة وهي إحدى القرى التابعة لمركز دمنهور في محافظة البحيرة، جاء التطوير والإنشاء لجميع المرافق والبنية التحتية للصرف الصحي، بالإضافة لدخول الغاز الطبيعي وعمليات رصف الطرق وتبطين الترع، وأيضا إنشاء وتطوير وبناء الملاعب والمدارس والكثير من محطات الرفع التي تخدم الكتلة السكانية الكبيرة، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «dmc».

إنشاء قرابة 30 ملعبا وتطويرها بمركز دمنهور

وذكرت القناة، أنه تم إنشاء قرابة 30 ملعبا وتطويرها بمركز دمنهور الذي يخدم قرابة 600 ألف من الكتلة السكنية المتواجدة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى 61 محطة رفع للصرف الصحي و7 مجمعات خدمية التي تقوم على خدمة المواطنين من السجل التجاري والشهر العقاري وخدمات المعاشات وازدهار البطاقات المفقودة والجديدة والكثير من الخدمات التي تقوم على خدمة المواطنين.

إنفاق حوالي 44 مليار جنيه أو أكثر للمشروعات المختلفة داخل المحافظة

وقالت سحر سليمان، منسقة مبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة، إن محافظات البحيرة التي أخذت المرحلة الأولى في مبادرة حياة كريمة، حيث إن هناك 6 مراكز تم إنفاق حوالي 44 مليار جنيه أو أكثر للمشروعات المختلفة داخل المحافظة، فنجد داخل كل قرية 7 مجمعات خدمات يتضمن مركزا تكنولوجيا ضخما وخدمة الشباك الواحد والوحدة المحلية والتموين والشهر العقاري، بالإضافة إلى 7 مجمعات للخدمات الزراعية التى تخدم الآلاف من المزارعين داخل المحافظة، و30 مركز شباب و61 محطة رفع صرف.