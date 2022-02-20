10 معلومات عن العمالة غير المنتظمة.. عددهم 2.6 مليون رسميا

في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضعت وزارة القوى العاملة، إستراتيجية جديدة في 2018 للاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، ووضعها على الطريق الصحيح، حتى تتحقق الاستفادة الكاملة، لهذه الفئة في ظل الجمهورية الجديدة وإستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

حقوق العمالة غير المنتظمة منصوص عليها في قانون 12

«الوطن» تسلط الضوء على أهم المعلومات عن العمالة غير المنتظمة، وحقوقها بما فيها المنح المستحقة لهذه الفئة التي تعتبر جزءا أصيلا في منظومة العمال المصريين، ووفقا لما نصت على مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، على النحو التالي:

2.6 مليون عامل غير منتظم مسجلين رسميا في القوى العاملة

- وفقا لأحدث الإحصاءات فإن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في دفاتر مديريات القوى العاملة، نحو 2.6 مليون عامل غير منتظمة.

- من فئات العمالة غير المنتظمة ما يلي :

* ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

* عمال التراحيل.

* الباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

* خدم المنازل

* محفظي القرآن الكريم وقرائه.

* المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

* العاملون المؤقتون في الزراعة و التشجير والحقول والحدائق والبساتين

* عمال تربية الماشية والدواجن والمناحل، وصغار المزراعين

أهم الحقوق التي تمنحها الدولة للعمالة غير المنتظمة

- منح الرئيس عبد الفتاح السيسي

- التأمين على العمالة غير المنتظمة

-صرف منح للعمالة غير المنتظمة في العديد من المناسبات الدينية أو الوطنية، أو أي مناسبات رسمية أخرى، مثل منح المدارس،

- صرف منح عيدي الفطر والأضحى للعمالة غير المنتظمة بمحافظة سوهاج بقيمة 8 ملايين جنيه.

- صرف منح الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمناسبة المولود الجديد، ومنح زواج، ومنح وفاة رب الأسرة ومنح وفاة أحد الأقارب المؤثرين في الإنفاق على الأسرة.

- تسليم بوليصات التأمين على العمالة غير المنتظمة، بحد أدنى 500 جنيه لكل بوليصة تأمين.