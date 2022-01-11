تفاصيل اشتراك العمالة غير المنتظمة بالتأمينات بينهم «الجناينية والتباعين»

تعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على تغطية فئات القوى العاملة بمظلة الحماية والتأمين الاجتماعي، مشيرة إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية أكد على أن التأمينات تحمي المؤمن عليه من مخاطر العجز والوفاة والشيخوخة.

وترصد «الوطن» أبرز الأسئلة المتعلقة بالتأمين على حراس العقارات وخدم المنازل والعمالة غير المنتظمة، والتي أجابت عنها الهيئة على موقعها الرسمي كالتالي:

هل يخضع الجنايني وحارس العقار لمنظومة التأمينات؟

- أكدت التأمينات الاجتماعية أنه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإنه يحق لمن يعمل «جنايني» أو حارس عقار، أن يخضع لمنظومة التأمينات، وكذلك المشتغلين بخدمة المنازل.

كيف يحصل حارس العقار على رقم تأميني؟

- يعمل الحارس أو أي شخص، يرغب بالاشتراك في المنظومة التأمينية، على تجهيز بطاقة الرقم القومي السارية وشهادة ميلاد مميكنة، ثم يتوجه إلى أقرب منطقة تأمينية أو إلى أقرب مكتب تأميني، ويقدم طلبا للموظف المختص لاستخراج رقم تأميني للمرة الأولى.

قيمة اشتراكات عمال اليومية في التأمينات الاجتماعية

أوضحت التأمينات الإجتماعية، أن الاشتراكات التأمينية تحسب بناء على ما استحقه المؤمن عليه من عمال اليومية من أجر كل شهر، مع مراعاة عدد أيام العمل، والحد الأدنى لأجر الاشتراك.

ما هي المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة؟

على الشخص المدرج ضمن العمالة غير المنتظمة تقديم المستندات التالية:

- تقديم إفادة من مصلحة الأحوال المدنية بالمهنة.

- على العامل غير المنتظم تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص عليهم تقديم طلب اشتراك مؤمن عليه.

- تقديم تقرير اللياقة الطبية من الجهة الطبية المختصة.

- تقديم أوراق الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية، أو شهادة الملكية.

من هي الفئات المدرجة ضمن العمالة غير المنتظمة؟

تشمل العديد من الفئات مثل «الباعة الجائلون، عمال التراحيل، محفظو القرآن الكريم، المرتلون وغيرهم من خدام الكنيسة، منادو السيارات، ماسحو الأحذية»، حيث يتم التأمين عليهم ومد الحماية التأمينية لهم.