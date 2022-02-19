جامعة طنطا تطلق مبادرة «قادرون باختلاف» ضمن احتفالات اليوبيل الذهبي

‏انطلقت اليوم، أولى فعاليات مبادرة «قادرون باختلاف» في كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور حمدي شعبان القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة هالة الصبي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع.

اكتشاف الموهوبين من الطلاب ذوي الهمم

أكد الدكتور محمود ذكي، أن الجامعة بدأت من اليوم التالي لإطلاق الرئيس السيسي لمبادرة «قادون باختلاف»، في العمل بكل جد واجتهاد لصياغة برنامج متكامل لدعم تنفيذ المبادرة بكليات الجامعة لدعم أبنائنا الطلاب من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، واكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وذلك من خلال 4 محاور رئيسية وهي التنمية وبناء الشخصية، والحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، ودعم الخبرات والمعارف، والخدمات العامة.

وأوضح الدكتور حمدي شعبان، أنه جرى تنفيذ عدة أنشطة رياضية اليوم لـ35 طالبًا وطالبة من ذوي الهمم على ملاعب كلية التربية الرياضية، في إطار البرنامج الزمني للجامعة لخدمة ذوي الهمم بما يمكنهم من أداء أنشطة الحياة اليومية المعتادة باستقلالية، إلى جانب اكتشاف المواهب ورعاية المتميزين والمبدعين منهم.

من جانبه أشاد الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، بما تقوم به إدارة الجامعة بقيادة الدكتور محمود ذكي، من جهود مضنية في خدمة أبنائنا ذوي الهمم.