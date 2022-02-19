جامعة طنطا: منظومة جديدة لرعاية الطلاب الوافدين بعد زيادة أعدادهم

أكد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا أن زيادة عدد الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات يأتي على رأس الأولويات بالجامعة، لذلك تم تطبيق منظومة جديدة لرعاية الطلاب الوافدين، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى جاهدة لخدمة الطلاب الوافدين وتذليل كل العقبات ورقمنة جميع الخدمات الطلابية.

زكي: الجامعة تشهد زيادة في أعداد الوافدين للدراسة في كلياتها

وأوضح، في بيان للجامعة، أن الجامعة تشهد زيادة في أعداد الوافدين للدراسة في كلياتها المختلفة، لذلك يحرص مركز العلاقات الدولية وشؤون الوافدين على إدماجهم و مشاركتهم في الأنشطة الطلابية، حيث سيتم تنظيم مسابقات أدبية وفنية ورياضية لهم خلال «أسبوع الطالب الوافد»، الذي سيجري تنظيمه خلال مارس المقبل.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود شكل - المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشؤون الوافدين، أنه سيجري البدء في تسجيل الطلاب الوافدين بمسابقات الأنشطة المختلفة في إطار فاعليات «أسبوع الطالب الوافد» بجميع كليات الجامعة في مارس المقبل، على أن يتم التسجيل من خلال إدارات رعاية الشباب بالكليات واختيار الطلاب للتسجيل في الأنشطة التالية:

مسابقات «أسبوع الطالب الوافد»

- مسابقة الرسم والفن التشكيلي على مستوى الجامعة، مسابقة المجالات الأدبية (الشعر –القصة- الرواية- المقال)

- مسابقة المواهب في (الغناء-العزف الفردي-الانشاد الديني)

- مسابقة التصوير الفوتوغرافي لاختيار أحسن صورة عن مصر

- مسابقة الأفلام الوثائقية عن كل دولة من دول الطلاب الوافدين (يمكن أن يشارك أكثر من طالب من كل دولة لإعداد الفيلم)

- المشاركة في حضور ندوة تثقيفية عن التواصل بين الشعوب

- الدوري الرياضي في ألعاب (كرة القدم الخماسية- كرة السلة- الكرة الطائرة- تنس الطاولة-كرة السرعة- اللياقة البدنية- مصارعة الذراعين).

وأضاف أن الطلاب الوافدين يمكنهم المشاركة في هذه الأنشطة من خلال إدارات رعاية الشباب بالكليات أو من خلال إرسال بريد إلكتروني للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشؤون الوافد، وذلك على البريد الإلكتروني:

IRSA@unv.tanta.edu.eg