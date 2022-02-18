اختيار رئيس جامعة طنطا عضوا في مجلس الجامعات الخاصة

أعلنت جامعة طنطا، أن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، تم اختياره ضمن مجلس الجامعات الخاصة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء.

وأوضحت جامعة طنطا، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن عن صدور قرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 691 لسنة 2022، بشأن تشكيل مجلس الجامعات الخاصة، الذي تضمن اختيار رئيس جامعة طنطا عضوا بالمجلس.

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تشكيل مجلس الجامعات الخاصة

ويتشكل مجلس الجامعات الخاصة لمدة عام، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية كل من: أمين مجلس الجامعات الخاصة، رؤساء الجامعات الخاصة، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مُستشاري الوزير في الجامعات الخاصة، رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

بالإضافة إلى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، الدكتور يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أمين مجلس الجامعات الأهلية، الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها.

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ومن جانبهم، هنأ عمداء وأعضاء هيئة التدريس بـ جامعة طنطا، رئيس الجامعة، بهذا القرار، مؤكدين أن جامعة طنطا عريقة وتمتلك من الكوادر ما يجعلها دائما في المراكز المتقدمة.