رئيس جامعة الوادي الجديد: لا تأجيل للدراسة.. وانطلاق الترم الثاني غدا

أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد، أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، حسم موعد بداية الفصل الدراسي الثاني معلنًا عن بداية انطلاق الترم الثاني للعام الدراسي 2021-2022، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

تطبيق الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني

وقال رئيس جامعة الوادي الجديد، في بيان، إنه وفقًا لما تم تحديده من الجدول الزمني للعام الجامعي 2021 / 2022، حيث بدأت الإجازة في 5 فبراير الحالي لمدة أسبوعين، على يبدأ الفصل الدراسي الثاني بجامعة الوادي الجديد، غدًا الأحد، بحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري، موضحا أنه لا تأجيل للدراسة غدا.

وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في 9 يونيو المقبل، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

إجراءات احترازية مشددة

وأوضح، رئيس جامعة الوادي الجديد، إنه تم مناقشة استعدادات كليات الجامعة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني مع مديري العموم، مشددًا على التطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، والتشديد على تطبيق كافة الإجراءات أثناء انتظام الدراسة.

إعلان نتائج امتحانات الفصل الأول

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم بالفعل البدء في إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول مع بداية الفصل الدراسي الثاني وإتاحتها إلكترونيا للطلاب.

وصرح «طنطاوي» أن الجامعة اتخذت كافة استعداداتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا، والتأكيد على ضرورة استمرار خطط التطعيمات ضد المرض وإجراء عملية التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية،