الأوقاف تبدأ إجراءات الإعلان عن 28 وظيفة قيادية شاغرة: الشروط قريبا

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مذكرة الوكيل الدائم بشأن اتخاذ إجراءات الإعلان عن شغل 28 وظيفة قيادية شاغرة بالأوقاف، ووجه بسرعة الإعلان عنها، في سبيل النهوض برسالتها على أكمل وجه، وفي إطار عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسي، وبعد حصول وزارة الأوقاف على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على النحو التالي:

وظائف الأوقاف

1- رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم.

2- رئيس الإدارة المركزية لشؤون البر والأوقاف.

3- مدير مديرية أوقاف (أ) لـ13 مديرية، وهي:

- الإسكندرية

- البحيرة

- الدقهلية

- الغربية

- المنوفية

- الجيزة

- بني سويف

- المنيا

- سوهاج

- الأقصر

- أسوان

- الفيوم

- الإسماعيلية

4- مدير مديرية أوقاف (ب) لـ8 مديريات، وهي:

- شمال سيناء

- جنوب سيناء

- السويس

- بورسعيد

- دمياط

- الوادي الجديد

- البحر الأحمر

- مرسى مطروح

5- مدير عام الإدارة العامة للأملاك.

6- مدير عام الإدارة العامة للأمن.

7- مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

8- مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني.

9- مدير عام الإدارة العامة لمراكز التدريب.

وسيجري قريبًا الإعلان عن شروط شغل هذه الوظائف ومواعيد التقدم لها.