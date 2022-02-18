الأوقاف تكشف شروط التقدم لـ1000 وظيفة.. بينها حسن السيرة ومؤهل أزهري

قال الدكتور عبدالله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إنّ الوزارة فتحت باب التقدم لوظائف الإمام والخطيب والمدرس بواقع 1000 وظيفة، وشروط رئيسة يجب أن تتوفر في المتقدم.

وكشف حسن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، شروط التقدم للحصول على الوظائف التي أتاحتها الوزارة، وهي التمتع بالجنسية المصرية، وأن يكون المتقدم محمود السمعة والسيرة، وألا يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وألا يزيد السن عن 30 عام من تاريخ نشر الإعلان.

خريج جامعات الأزهر

وتابع المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أنّ الشروط تضمنت أن يكون المتقدم من خريجي إحدى جامعات الأزهر للبنين في كليات الدعوة الإسلامية وأصول الدين والدراسات الإسلامية والعربية وكلية الشريعة وكلية اللغة العربية وكلية القرآن الكريم وكلية اللغات والترجمة وقسم الدراسات الإسلامية وكلية الإعلام وكلية التربية شعبة الدراسات الإسلامية وشعبة اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية.

التقدير التراكمي

وأكد أن من بين الشروط ألا يقل التقدير العام التراكمي المتقدم عن جيد، وأن يجتاز المتقدم الاختبارات المقررة، وتجهيز عدة مستندات للتأكد من صحتها وهي صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وصحيفة حالة جنائية موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتباره المستضيف للإعلان وصورة المؤهل الدراسي وصورة المؤهل الأعلى حال وجوده، والموقف من الخدمة العسكرية وشهادة التأهيل إذا كان المتقدم من أصحاب الهمم.