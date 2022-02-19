خبير دولي: القيادة المصرية سياستها متزنة وحكيمة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة بروكسيل الأخيرة، لم يشارك باسم المصريين فقط ولكنه يشارك باسم القارة الأفريقية كلها، لأن القيادة السياسية المصرية وسياستها المتزنة والحكيمة نجحت لتكون لها وزن ودور كبير على كافة الأصعدة والمستويات.

فارس: مصر وضعت الإطار التنفيذي لاتفاقية القارية الحرة

وأضاف «فارس»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن القيادة السياسية المصرية عندما كانت في رئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019 وضعت الإطار التنفيذي لاتفاقية القارية الحرة والموقعة في عام 2017، وهي الاتفاقية التي تخدم أكثر من 1.3 مليار نسمة بحجم استثمارات تصل لـ3.4 تريليون دولار.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية أن هذا يؤكد أن الدولة المصرية وضعت «روشتة» ليس فقط للقارة الأفريقية ولكن للعالم أجمع، سواء التغيرات المناخية أو في المجال الصحي، مضيفًا: «لو عدنا إلى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإنه أكد أن مصر تريد توطين صناعة اللقاحات داخل الدولة المصرية، ليس فقط لخدمة المصريين ولكن لخدمة القارة الأفريقية كلها».

وأكد أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالدور المصري المحوري في هذا الشق بالتحديد، وكيف استطاعت مصر أن توفر اللقحات داخل القارة الإفريقية، ونجد أن هناك تفاوتًا غير عادل في توزيع اللقاحات، لأن هناك دول إفريقية ضعيفة نسبة التطعيم فيها لا تتعدي الـ20%، ودول أخرى غنية نجحت في تطعيم 80% من مواطنيها.