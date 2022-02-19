انتظام الدراسة غدا بمدارس القاهرة بعد سحب مياه الأمطار

بعد تعرض محافظة القاهرة لتقلبات جوية وسقوط أمطار اليوم ،كشف اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، أن الدراسة غدا بمدارس القاهرة منتظمة فى أول أيام الدراسة للفصل الدراسى الثانى،مضيفا ل" الوطن" أن الأمور مستقرة وتم التعامل مع الامطار التى تعرضت لها الأحياء اليوم حيث يتم نشر المعدات وخطة الانتشار منذ أمس تحسبا لأى تقلبات جوية وفق توقعات هيئة الأرصاد، وتم سحب مياة الأمطار بواسطة سيارات الشفط المنتشرة في مطالع ومنازل الكبارى والانفاق والمحاور الرئيسية والمياديين للتعامل الفورى مع أى تراكمات وتسيير الحركة المرورية دون أى تعطيل.

تطهير أسطح المدارس من الامطار

كما قامت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية على مستوى العاصمة لمتابعة المدارس بعد سقوط الأمطار وإزالة اى تراكمات أعلى أسطح المدارس وداخل فناء المدارس والقيام بأعمال التطهير والنظافة للفصول والمقاعد والارضيات استعدادا لبدء الدراسة غدا بجميع المدارس بمختلف المراحل الدراسية بكل أحياء العاصمة .

غرفة عمليات

وفى سياق متصل، تقوم غرفة عمليات محافظة القاهرة بالتواصل مع الأحياء والمختصين من شركات الصرف الصحى ومياه الشرب وهيئة النظافة لمتابعة التعامل مع تقلبات الجو التى ضربت العاصمة صباح اليوم، ومتابعة استمرار خطة الانتشار للمعدات والتعامل مع تجمعات المياه وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع، مع استمرار التنسيق مع الأرصاد الجوية لاتخاذ كل الإجراءات الفورية لاستيعاب أى تغيرات جوية،ودعت المحافظة المواطنين إلى الإبلاغ عن أى أضرار تنجم عن سقوط الأمطار والطقس السيئ حتى يتم التعامل الفورى.

إزالة تجمعات الامطار

واكدت محافظة القاهرة على انتشار الشفاطات والبدالات فى كل أحياء العاصمة خلال فترة التقلبات الجوية للتعامل الفورى مع سقوط الامطار ،وازالة تجمعات المياه ورفعها اولا بأول خاصة فى بعض المواقع مثل ميدان التحرير ورمسيس والاوتوستراد وصلاح سالم وكورنيش النيل .