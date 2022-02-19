حقيقة تأجيل الدراسة الترم التاني 2022 بالجامعات بسبب الأمطار

تردد عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، شائعات عن تأجيل الدراسة بالتيرم الثاني 2022 بالجامعات الحكومية والخاصة، وهو ما نفاه عدد من رؤساء الجامعات الفترة الماضية، موضحين أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وأن الجامعات أنهت كل الاستعدادات قبل انطلاق الدراسة بفترة.

وقال عدد من رؤساء الجامعات، لـ«الوطن»، إن الأمطار التي هطلت على عدد من المحافظات لا تستدعي تأجيل الدراسة، وأنه حال وجود أي جديد سيتم إعلانه رسمياً، مطالبين الطلاب بعدم الحصول على معلوماتهم من مصادر غير موثوقة، والتأكد سواء من المنصات الإلكترونية للجامعات أو وسائل الإعلام المعروفة.

كانت أنباء قد ترددت حول تأجيل الدراسة في عدد من محافظات الجمهورية بالجامعات، بسبب الأمطار الكثيفة التي تهطل على البلاد حالياً.

حقيقة تأجيل الدراسة التيرم التاني 2022 بالجامعات

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن انتظام الدراسة بمختلف الكليات اليوم وغدا، وأنه لا توجد أي مشكلات أو قرارات لتأجيل الدراسة الترم التاني 2022 بالجامعات الحكومية والخاصة، وأنها منتظمة وفقاً للجداول الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، لافتا إلى أن الدراسة منتظمة حتى الآن.

الجامعات: انتظام الدراسة بالكليات ولا توجد قرارات تأجيل

ومن جانبه، أكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، انتظام الدراسة بمختلف الكليات دون أي مشكلات، موضحاً أنه لا توجد أي قرارات تأجيل للتيرم التاني 2022 بالجامعات بسبب الأمطار، لافتا إلى أن هناك التزاما كاملا بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني والعام الدراسي الجاري تنفيذا قرارات الأعلى للجامعات.

وفي السياق ذاته، اتخذت الجامعات العديد من الاشتراطات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا أبرزها التشديد على ضرورة ارتداء الكمامة والدخول بشهادة التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك الاستعداد لمنح الجرعة الثالثة التعزيزية للقاح كورونا ضد الفيروس للفئات التي حددتها وزارة الصحة المصرية وتوفيرها في الأماكن المخصصة للتطعيمات.