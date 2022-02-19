التعليم: تعطيل الدراسة غدا بسبب الطقس السيئ متروك للمحافظات

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تعليق الدراسة في المحافظات غدا الأحد الموافق 20 فبراير الجاري قرار يعود لكل محافظة على حده، موضحاً أن الوزارة شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية التعليمية في جميع المحافظات والوقوف على أي معوقات والعمل على حلها، فضلاً عن التنبيه الكامل على جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة التنسيق مع المدارس ومتابعة تنفيذ أي قرارات يتخذها محافظ كل محافظة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المدارس الحكومية والخاصة تستقبل غداً الأحد نحو 25 مليون طالب وطالبة وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم اللجان الامتحانية وتطهيرها وإلزام جميع الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية، فضلاً عن تخصيص طبيب زائر لكل مدرسة لمتابعة الحالة الصحية للطلاب.

تعليم القاهرة: لم تصدر تعليمات حتى الآن من المحافظة بشأن تعطيل الدراسة غدا

وفي سياق متصل، قال ياسر أنس، مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، إنه لم تصدر أي تعليمات حتى الآن من المحافظة بشأن تعطيل الدراسة غدا الأحد في المدارس، مؤكداً أن المديرية شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب، وتم التنبيه على جميع المدارس بضرورة حسن التعامل مع أولياء الأمور والتأكيد على الالتزام بالخريطة الإشرافية وتوزيع الأدوار والإشراف اليومي وتفعيل المجموعات المدرسية.

توجيه مديري المدارس بمتابعة الخريطة الإشرافية

وأضاف «أنس» لـ«الوطن»، أنه وجه وفق تعليمات مدير المديرية جميع مديري المدارس أن يكونوا على دراية كاملة بها وتوزيع محتوى النشرات فقط ومتابعة تواجد الزائرة الصحية، فضلاً عن متابعة توقيع المتابعين والموجهين في الساعة الفعلية لدخولهم في دفتر الأمن والالتزام بالمواعيد ومتابعة انضباط الطلاب «الغياب والحضور».

من جانبه، أكد مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، أن الإدارة شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب، موضحاً في تصريحات خاصة ل «الوطن»، أنه غير مسموح لأي طالب بدخول المدرسة دون ارتداء الكمامة.

وفي مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أكد مصدر مسؤول في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنه لا توجد أي قرارات رسمية من قبل المحافظة حتى الآن تفيد بتعطيل الدراسة غداً في المدارس، موضحاً أن الدارسة في مواعيدها حتى الآن.