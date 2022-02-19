محافظ الإسكندرية:«نتابع الطقس ولو الأمطار بقت غزيرة هنعطل الدراسة غدا»

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حقيقة تعطيل الدراسة غدا الأحد في مدارس المدينة الساحلية، قائلا إنه يتابع حالة الطقس أولا بأول مع الأرصاد لإصدار قرار نهائي بالوضع «الدراسة بدأت اليوم في بعض المعاهد الأزهرية وفي بعض المدارس والكليات، وبداية من الغد ستكون الدراسة كاملة إذا لم يتغير وضع الطقس».

وتابع: «وفق الأرصاد الجوية الوضع ميستدعيش أننا ندي إجازات بكرة، وبيجيلنا أخبار كل ساعتين من الأرصاد الجوية وإذا ساء الوضع وبقى فيه أمطار غزيرة ممكن تؤثر على ولادنا هنفكر في الأمر ونعطل الدراسة غدا، ونشوف الوضع هيكون إيه، ولغاية دلوقتي الأمور طبيعية بالنسبة لأهل وشعب الإسكندرية».

وأردف «الشريف»، أن الموجة الحالية من سوء الأحوال الجوية والتي تشهدها المحافظة وعدد من محافظات الجمهورية لم تؤثر على المحافظة بشكل كبير كما حدث من قبل، لافتا إلى أن المحافظة دائما ما تشهد ما يسمى بـ«النوة»، وتم إطلاق اسم «نوة الشمس الصغرى» على النوة المتواجدة الآن بالإسكندرية، «أهل الإسكندرية اتعودوا على النوات دي، واللي بنخشاه هي نوات الأمواج العالية المصحوبة بأمواج من البحر، ودلوقتي معدش فيه نوات ثقيلة».

«الشريف»: طيلة الليل هطلت أمطار خفيفة وبسيطة على مناطق مختلفة من الإسكندرية

وأضاف «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه وطيلة الليل هطلت أمطار خفيفة وبسيطة على مناطق مختلفة من الإسكندرية، وفي الفجر بدأت تزيد قوة الأمطار لتصل إلى متوسطة على أحياء العامرية والعجمي وشرق والمنتزه أول، وفي صباح اليوم، فقد بدأت الأمطار في الغزارة وظهر ثلوج في منطقة العجمي.

الحركة المرورية لم تنقطع

وأوضح أن اليوم بالكامل مر بسلام، كما أن الحركة المرورية لم تنقطع نهائيا ولم تكن بطيئة ولكنها جاءت في إطارها العادي، «نوة الشمس المفروض أنها بتستمر لمدة 3 أيام، والجو عندنا بيتحسن ولكن فيه نوع من الصقيع والهواء بارد جدا».