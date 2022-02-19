البنك العربي الأفريقي يمنح «إيديكس الدولية» قرضاً بقيمة 1.8 مليار جنيه

وقع البنك العربى الأفريقى الدولى عقد تمويل بقيمة 1.8 مليار جنيه مع شركة إيديكس الدولية، لتنفيذ مشروعها الضخم بميناء الدخيلة، وهو إنشاء محطة متعددة الأغراض، ويُقام المشروع على مساحة ٢٤٠ ألف متر مربع بين ميناء الإسكندرية والدخيلة، بغرض إقامة مجموعة مستودعات وربطها بحرياً لتسهيل شحن وتفريغ السفن بالميناء، وربطها برياً بمجمع صناعة البتروكيماويات بمنطقة النهضة بالإسكندرية.

حضر التوقيع شريف علوى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الأفريقى الدولى، والمهندس حسين الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات، وفريق العمل من البنك والشركة. ويأتى هذا التمويل حرصاً من البنك العربى الأفريقى الدولى على دعم مثل هذه المشروعات وتحقيق الاستقرار الاقتصادى فى مصر، بما يسهم بصورة مباشرة فى جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمى للتجارة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يتوافق مع رؤية واستراتيجية مصر 2030.

وقال شريف علوى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الأفريقى الدولى، إن مصرفه حريص على المشاركة فى دعم المشروعات الهامة، وقيام البنك بتمويل هذا المشروع يتسق تماماً مع أولويات البنك فى مساندة المشاريع ذات التأثير على البنية التحتية، وبالتالى النشاط الإنتاجى ودفع عجلة التنمية للاقتصاد المصرى، خاصة أن تمويل إنشاء المحطة المتعددة يعتبر من المشروعات القومية. وقال المهندس حسين الدسوقى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديكس الدولية، إن الشركة تعد من الشركات الرائدة فى مجال المقاولات العامة وذات خبرة متميزة فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة التى تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن، وبخاصة مشاريع البنية التحتية التى لها أثر مباشر على الاقتصاد وحركة التجارة والمواطنين، والشركة لها خبرات كبيرة فى إنشاــء العديد من الموانئ البحرية ومحطات تبادل الحاويات والبضائع البحرية والطرق والكبارى ومسارات القطار السريع.

الجدير بالذكر أنه تم البدء فى تنفيذ المشروع بتمويل من هيئة الميناء، على أن تتم عملية الطرح فقط على مشغلى محطات الحاويات العالميين لعملية التشغيل فقط، وأن المشروع سيكون بأعماق تصل إلى 18 متراً، وأطوال أرصفة تصل إلى 1900 متر، ومساحة تخزينية تصل إلى 660 ألف متر مربع.