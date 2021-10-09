كوبري 45 الجديد في الإسكندرية.. 7 إجراءات عاجلة لبدء تنفيذ المشروع غدا

اتخذ حي المنتزه أول بالإسكندرية 7 إجراءات عاجلة لبدء أعمال مشروع نفق وكوبري 45 الجديد غدا الأحد، وذلك بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية مع إدارة الكهرباء، وقسم الإعلانات، وإدارة الطرق، وإدارة الحدائق، إضافة إلى جهاز تعمير الساحل الشمالي المشرف على المشروع.

إجراءات في شارع 45 تمهيدا لأعمال الكوبري الجديد

وشملت الإجراءات السبعة التي اتخذتها المحافظة ما يلي:

1- رفع جميع الإعلانات من الجزيرة الوسطى من شارع 45 شرق الإسكندرية من خلال الشركة المستأجرة.

2- رفع الكلوبات من أعمدة الإضاءة العامة بالجزيرة الوسطى بشارع 45 من خلال الإدارة العامة للمشروعات والورش.

3- رفع الأعمدة الديكورية بشارع 45، بناصية شارع إسكندر مع شارع جمال عبد الناصر، من خلال مقاول الإدارة العامة للمشروعات والورش.

4- عزل وفصل الشبكة الأرضية للأعمدة الديكورية التابعة للإضاءة العامة.

أعمال كوبري 45 الجديد.. تعديلات مرورية مؤقتة

كما شهدت شوارع منطقة ميامي عددا من الإجراءات أيضا، كونها تعد من المحاور المرورية المؤقتة، في ظل أشهر إنشاء كوبري 45 الجديد والتي جاءت كالتالي:

1- كشط شارع السباعي تمهيدا للترميم بالعرض الكامل، من خلال مديرية الطرق والنقل، لاستخدامه كمحور مروري على مدار يومين متتالين.

2- تقليم الأشجار بشارع إسكندر إبراهيم المتفرع من شارع جمال عبدالناصر، من خلال ادارة الحدائق.

3- مد شبكة هوائية لإمرار التيار بباقي الأعمدة الديكورية من تقاطع شارع 45 مع شارع السباعي حتى النفق.

تفاصيل مشروع كوبري 45 الجديد

وتشهد مدينة الإسكندرية تطويرا من الناحية المرورية من خلال العمل على إنشاء كوبري ونفق في شارع 45 على طريق الكورنيش شرقا، الأمر الذي يتبعه تغييرات وتحويلات مرورية خلال فترة إنشاء الكوبري والنفق التي تمتد لمدة 5 أشهر، حيث سيتم الاعتماد على شارعي إسكندر إبراهيم وجمال عبد الناصر كبديلين لمدخل شارع 45 من كورنيش الإسكندرية.