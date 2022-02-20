علي جمعة: الجهر بالخبيئة السيئة نشر للفاحشة.. «متقعدش تحكي وربنا ستار»

قال فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الله سبحانه وتعالى أرحم من أن يفضح عبده في أول مرة لأنه ستار، ولكن الخبيئة السيئة تظهر حتى لو تمادى الشخص في إخفائها لسنوات.

الستر ليس إذن بفعل الخبيئة السيئة

واستشهد «جمعة»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، بحديث زهير بن أبي سلمى، وكان من حكماء الجاهلية، وكان صاحب معلقة من المعلقات الشعرية التي عُلقت على الكعبة والتي كتب فيها، «وَمَهما تَكُن عِندَ اِمرِئٍ مِن خَليقَةٍ · وَإِن خالَها تَخفى عَلى الناسِ تُعلَمِ»، وبالتالي الخبيئة السيئة تظهر حتى لو أخفاها الشخص لمدة طويلة.

وتابع: «الله سبحانه وتعالى لأنه هو الستار، ولأنه هو الرحمن الرحيم، يستر على عبيده، ولكن بعض الناس فاهمة غلط، فاهمة إن هذا الستر إذن له بفعل الخبيئة السيئة، الله يعطي فرصة والتانية والتالتة».

وواصل: «سيدنا علي بن أبي طالب قبض على أحدهم ارتكب جريمة تستوجب الحد، فأمه قالت له هذه هي المرة الأولى التي يرتكب فيها هذه الجريمة، فقال لها علي إنه سيقيم عليه الحد ثم تسأله، فأقام عليه الحد؟، وسأله عن عدد المرات التي ارتكب هذا الإثم فأجابه بأنها المرة الـ 17، فقال له إن الله أرحم من أن يفضح عبده في أول مرة».

الخبيئة السيئة ذنب ويجب الإقلاع عنها

واستكمل الدكتور علي جمعة: «يبقى اللي بيعمل الخبيئة السيئة يرتكب جريمة، ولكن سيدنا رسول الله أرشدنا إلى أنه ينبغي علينا أن نسارع للتوبة، وألا نحكي هذه الخبيئة السيئة ومنعترفش بيها، إنما الستر، وميقعدش يحكي، لأن الله يغفر للجميع إلا للمجاهرين، فقالوا من المجاهر يارسول الله؟ قال الرجل يفعل الذنب باليل ويستره الله فيصبح ويقول فعلت كذا وكذا، وهذا نوع من أنواع الاستهانة ونشر الفاحشة».

وأكد أن الخبيئة السيئة ذنب وهي سيئة يجب على الإنسان أن يُقلع عنها ويجب على الإنسان أن يسترها، ومن ستر مسلمًا في الدنيا ستره الله يوم القيامة.