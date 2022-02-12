علي جمعة: لا يجوز للمرأة أن تتزوج إذا تغيب زوجها عنها لفترة طويلة «فيديو»

وجهت إحدى السيدات سؤالًا إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، وعضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، تقول فيه «تغيب زوجي منذ عامين ولا نعرف إن كان حيا أم ميتا، فهل اُعتبر أرملة وهل يجوز أن أتزوج»، وهو السؤال الذي أجاب عنه الدكتور علي جمعة في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

هل يجوز لمن يتغيب زوجها أن تتزوج؟

وأوضح الدكتور علي جمعة، أن الحكم في حالة الزوجة التي يتغيب عنها زوجها لفترة كبيرة ولا تعلم عنه شيء من يحدده القاضي، حيث يجب عليها أن تذهب للقاضي وتعرض عليه الأمر وهو من يحدد، ويجوز للزوجة أن ترفع الدعوة إلى القاضي بعد مرور عام من تغيب الزوج.

القاضي هو من يحدد موقف الزوجة

وأضاف مفتي الديار المصرية الأسبق، في فيديو على «فيسبوك»، أنه لا يجوز للزوجة أن تتزوج بعد غياب زوجها لفترة طويلة، حيث يعد ذلك حرامًا، كما أنه حرام أيضا حتى لو ظهر أن الزوج قد توفى، ولكن القاضي هو من يحكم بأن هذه الزوجة أرملة ويحق لها الزواج.

وأشار علي جمعة، إلي أن القاضي لو حكم أنها أرملة وتزوجت وبعد زوجها ظهر الزوج الذي اختفى، فلا ترجع له، وحكم القاضي هو الذي يطبق، حيث لم تعد زوجته وتم التفريق بحكم القاضي، وأصبحت من حق الزوج الثاني.

الفرق بين الاستغفار والتوبة

وكان الدكتور علي جمعة، قد تحدث في منشور سابق له عن الفرق بين الاستغفار والتوبة، حيث بين الفرق بين الاستغفار والتوبة هو: أن الاستغفار يتعلَّق بالذنوب العقدية، والتوبة تتعلَّق بالذنوب العملية السلوكية، وقالوا غير ذلك، ولكن هذا الحال الذي أرشدنا إليه اللهُ سبحانه وتعالى فيه أنه يجب علينا أن نكثر الاستغفار باللسان، ومعه القلب، وأن نبتعد عن المعاصي بجوارحنا مع ندمٍ قلبي على الذنوب.