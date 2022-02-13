علي جمعة: الظلم ظلمات في الآخرة ونهانا عنه الله في الدنيا

العدل من أفضل السمات التي يمكن أن تمتاز بها أمة، فبالعدل يعمل الخير والبركة على كل الناس في المجتمع الواحد، فينتج عنه أمة سعيدة متعاونة، كما أن الله ورسوله قد أوصوا العباد على أن يعدلوا في شتى أمورهم الحياتية، وبالرغم من ذلك، فالظلم ما زال موجودا في المجتمعات المختلفة، ويسعى الكثيرون إلى القضاء عليه كي ننعم بحياة مستقرة ومجتمعات سوية.

أنواع الظلم المختلفة

ونشر الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، وعضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الله عز وجل نهى عن الظلم، موضحا أن الظلم يعني وضع الشيء في غير موضعه ومجاوزة الحد والميل عن العدل، أما الظلم في الشرع، فيعني التعدي عن الحق إلى الباطل.

وقال علي جمعة إن للظلم ألوانا متعددة، مثل، التصرف في ملك الغير، إنقاص حق الإنسان، والتعدي على أمن الناس بالضرب، والظلم الأعظم في حق الإنسان هو القتل، مشيرا إلى قول الله تعالى: «وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّى القَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورً» [الإسراء:33].

وأضاف جمعة: «أنواع الظلم لا تنتهي عند هذا الحد، فعصيان الله تعالى هو أعظم ظلم يمكن أن يرتكبه الإنسان في حق نفسه، فقد سماه الله (الظلم العظيم) فقال تعالى عن لقمان: (لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)، وفي كل الأحوال، جميع ألوان الظلم التي يتبعها الإنسان في الدنيا تكون له ظلمات في الآخرة»، كما أشار علي جمعة إلى أنه في حال يحمل الإنسان نفسه ما لا طاقة له به من أعمال ومواقف وغيره من الأمور الحياتية، هو ظلم للنفس في الدنيا.

أحاديث النبي التي تنهي عن الظلم

ولفت علي جمعة إلى تخريب المساجد، ومنع المؤمنين من أن يعبدوا الله عز وجل في المساجد، مستشهدا بقوله تعالى: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ».

كما أشار إلى عدد من الأحاديث الشريفة التي حذر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظلم، ومنها:

- روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال : «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» [رواه البخاري ومسلم].

-جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : (انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل : يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما. أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره ؟ قال تحجزه أو تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره) [البخاري].

-قال ﷺ : (ثلاث منجيات ، وثلاث مهلكات . فأما المنجيات : فالعدل في الغضب والرضا ، وخشية الله في السر والعلانية ، والقصد في الغنى والفقر . وأما المهلكات : فشح مطاع ، وهوى متبع ، وإعجاب المرء بنفسه)