علي جمعة يكشف كيف توزع العقيقة وشروطها «فيديو»

تعد العقيقة من السنن المؤكدة في الإسلام والتي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى»، وحددت السنة الشريفة مقدار العقيقة عن الذكر والأنثى، حيث يسن لأب الطفل أن يذبح عن ولده الصغير ثنتين إذا كان ذكرًا وعن الجارية واحدة في اليوم السابع، ولكن كيف توزع الحقيقة؟، سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، وعضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، في فيديو عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك».

شروط العقيقة

وأوضح الدكتور علي جمعة، أن هناك نصا شرعيا يوضح كيفية توزيع العقيقة لا بد أن يحفظه الجميع، وهذا النص يقول «العقيقة كالأضحية»، وعندما سؤال أهل العلم عن حرف التشبه «كـ» في الجملة، فقالوا أن العقيقة مثل الأضحية في سنها، وفي شروطها، وفي ذبحها، وفي توزيعها.

توزيع العقيقة

وأضاف مفتي الديار المصرية الأسبق فيديو عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، أن توزيع العقيقة يكون كتوزيع الأضحية، والأضحية إذا لم تكن منذوره توزع ثلث للأهل، وثلث للأصدقاء والجيران، وثلث للفقراء، كما يمكن أكلها كلها، ويمكن ايضا اخرجها بأكملها للفقراء، أو اخرجها كلها لوجه الله للأصدقاء والأحباب، وكله جائز، ولكن السنة أن توزع الثلث للأهل، والثلث للأصدقاء والجيران، والثلث للفقراء.

العقيقة مثل الأضحية

وأشار علي جمعة، إلي أن العقيقة مثل الأضحية يكمن إخراجها، ويمكن ايضا طبخها في المنزل ودعوت الفقراء والأهل والأقراب ليأكلوا منها، فالنص الذي يوضح أحكامها هو ما قاله العلماء «العقيقة كالأضحية»، والتشبيه يكون في كل شيء، وكل الأحكام، وشروط العقيقة كشروط الأضحية.