علي جمعة: «السوشيال ميديا إدمان وياريتنا نفك منها» (فيديو)

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن السوشيال ميديا أصبحت إدمانا، وعلى الإنسان أن يدعو الله عز وجل أن يفكه من هذا الإدمان، متابعا: «الإدمان ظلم وظلمات يوم القيامة».

من ناحية أخرى طرح الإعلامي عمرو خليل لفضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤال من أحد المشاهدين جاء فيه: «أنا حد كويس وأخلاقي معقولة ولكن فيه ذنب، الذنب ده مش بحب أعمله قدام الناس ومش قادر أقلع عنه.. أعمل إيه؟».

الصلاة مقبولة حتى الذي معه معصية

وأجاب الدكتور علي جمعة، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، على هذا السؤال بقوله إن الحل في ذلك هو الإكثار من الصلاة على النبي، لافتا أن العلماء أشاروا إلى أن الصلاة مقبولة حتى الذي معه معصية، وربنا بها يغفر له ويساعده على التوبة والرجوع والإقلاع.

الاقتلاع عن الذنب

وأوضح أن كثير من الذين يفعلون السيئات عندما يجربون ذلك يتعجبون، ويحدث لهم «قرف» من المعصية، خاصة إذا كان معترف أنها سيئة ولا يريد الجهر بها لأنه مكسوف من نفسه أو من الناس إلا أنه إذا أكثر الصلاة على النبي لتمت المعونة له بالإقلاع عن هذا الذنب، «واحد بيشرب خمر فتلاقيه يتقيأه، بتدخل إلهي».

المتعمد بجهر السيئة

ووصف الشخص الذي يتعمد الجهر بالسيئة بـ«قليل الأدب»، وأنه ليس عنده حياء، وعليه أن يسارع في تربية نفسه، والإقلاع عن هذا الأمر يأتي بذكر الله، ويتذكر بأن ما يفعله خطأ وأن ذلك يُغضب الله سبحانه وتعالى: «لو تذكر هذا يستحي، ويحدث لها نوع من أنواع الحياء».