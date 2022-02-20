إعادة فتح طريق «وادي فيران - سانت كاترين» بعد إزالة تراكمات السيول

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، إن الجهاز التنفيذي للمحافظة مُدرب على أعلى مستوى في مجال إدارة الأزمات والطوارئ، وقال إن كل المديريات والشركات العاملة بالمحافظة لديها أطقم مدربة لإدارة الأزمات بالتنسيق مع مركز العمليات والطوارئ بالديوان العام للمحافظة.

وأوضح المحافظ، في تصريحات خاصة، أن الجنود المجهولة في إدارة الأزمات هم الذين لم يناموا منذ سقوط الأمطار على مدن المحافظة وحدوث السيول التي تسببت في إيقاف الحركة على الطرق بضع ساعات.

وقدم «فودة» الشكر إلى كل الجنود المجهولة في إدارة أزمة الأمطار، وهم العاملون في مجالس المدن الذين قاموا بارتداء الزي الخاص بهم والنزول في البرد والمطر لشفط المياه من الشوارع.

وقال إن الكل يعمل في فريق واحد، وإن المحافظة نجحت بفصل المسؤولين والجنود المجهولة في شفط المياه وإعادة فتح الطرق المغلقة.

اعادة فتح طريق «فيران - سانت كاترين»

وأكد محافظ جنوب سيناء، إعادة فتح طريق وادي فيران سانت كاترين، بعد أن قامت هيئة الطرق والكباري بالتنسيق مع مجلس مدينة أبورديس بإزالة الطمي من الطريق، مشيرا إلى أن جميع الطرق مفتوحة منذ أمس ولم تشهد وقوع أي حوادث بسبب الطقس السيئ.

وأشار إلي أن حالة الاستعداد مازالت قائمة حتى انتهاء هذه الموجة من الطقس السيئ.

معدات الطرق والكباري

من جانبه، قال المهندس محمود مرعي رئيس الإدارة المركزية للطرق والكباري بالسويس وجنوب سيناء، إنه فور تلقي بلاغ بسقوط أمطار وسيول علي محافظة جنوب سيناء، جرى الدفع بمعدات تابعة للهيئة، منها 4 لوادر، و3 بلدوزرات، و3 جريدرات، و2 هراس، لإزالة تراكمات مياه السيول علي الطرق وإعادة فتح الطرق مرة أخري بعد تسويتها وإعادتها إلي طبيعتها.

وأضاف، أن هيئة الطرق والكباري تنسق مع محافظة جنوب سيناء في كل الأزمات من أجل التدخل السريع وتسهيل حركة المرور.

وقدم الشكر إلى كل العاملين في منطقة جنوب سيناء، والذين أعادوا فتح جميع الطرق بعد فترة عمل استمرت نحو 30 ساعة متواصلة.