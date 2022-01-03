إعادة فتح طريق «وادي فيران - سانت كاترين» بعد إغلاقه 3 أيام بسبب الطقس

قال مبروك الغمريني، رئيس مدينة «أبورديس» بجنوب سيناء، إن أعمال إزالة التراكمات والإطماءات على طريق «وادي فيران - سانت كاترين»، انتهت اليوم، وجرى إعادة فتح الطريق بعد إغلاق استمر ثلاثة أيام، بسبب السيول التي أتت إلى وادي فيران من أودية الرحبة، مكتب، نسرين، أسلاف، أبو غرقد، الحسوة والجوفة.

وأشار رئيس مدينة أبو رديس، في تصريح لـ«الوطن» اليوم، إلى أن المسافة التي دمرتها السيول تقع على طول 70 كيلومترا، وجرى التنسيق مع هيئة الطرق والكباري للدفع بالمعدات الثقيلة، لإعادة هذا الشريان الحيوي الذي يربط مدن خليج السويس بمدينة سانت كاترين.

تخزين 50 ألف متر مكعب من المياه

وأضاف الغمريني أن منطقة وادي فيران تتعرض بصفة مستمرة للسيول كل عام، وهناك أعمال حماية لقرية وادي فيران وتشمل بعض السدود والبحيرات الصناعية، موضحا أن سد وادي أسلاف احتجز قرابة 100 ألف متر مكعب من المياه خلال الفترة الماضية، وهي كمية كبيرة تساعد على ملء الخزان الجوفي، ويستفيد منها أهالي المنطقة في الزراعة والري.

وأوضح أن دير السبع بنات لم يتأثر بالسيول التي داهمت القرية، حيث نجح السور الذي أنشأته المحافظة على نفقتها الخاصة، في تصريف المياه عبر مواسير الصرف التي تم وضعها في فتحات السور، ونزلت المياه إلى حديقة الدير، دون أن يضار أحد.

افتتاح مشروع حماية «أبورديس» من أخطار السيول

وأكد رئيس مدينة أبو رديس أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قرر الانتهاء من أعمال مشروع حماية المدينة من أخطار السيول قبل مارس المقبل، وافتتاح المشروع في العيد القومي للمحافظة، موضحا أن المشروع يتضمن إنشاء بحيرتين وسد في «وادي بعبع»، وقناة صناعية بطول 6 كيلومترات، وتبلغ تكلفة المشروع قرابة 80 مليون جنيه.