«تعليم البحر الأحمر» تنهي استعدادتها للفصل الدراسي الثاني

أكد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني، الذي يبدأ السبت المقبل 19 فبراير، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، لمجابهة فيروس كورونا.

وعقد وكيل وزارة التربية والتعليم اجتماعاً موسعاً، في وقت سابق اليوم، بحضور مدير عام التعليم العام، ومدير عام التعليم الفني، ومدير عام الخدمات، ومدير إدارة الشؤون القانونية، والتوجيه المالي والإداري، والمنسق المالي، ومدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، ومدير إدارة الأمن، إضافة إلى مديري الإدارات التعليمية، وذلك للوقوف على جاهزية المدارس لاستقبال الفصل الثاني من العام الدراسي 2021/ 2022.

تعليم البحر الأحمر تستعد للفصل الدراسي الثاني

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، خلال الإجتماع، على اتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي لجميع العاملين بالتعليم، واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمواجهة أي معوقات من شأنها التأثير سلباً على انتظام سير العملية التعليمية.

كما وجه بسرعة الانتهاء من تطهير وتعقيم كافة المدارس قبل بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، والاهتمام بالإشراف اليومي، والتشديد على مشرفي الأدوار والأفنية بأماكنهم، لتحقيق الانضباط، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب أثناء اليوم الدراسي.

كما شدد على أهمية صيانة كافة الأعطال الموجودة بالمعامل المطورة، وإخطار التطوير التكنولوجي فوراً، والاهتمام بحصر الرواكد وإزالتها والاهتمام بنظافة المدارس، مع إبلاغ مجلس المدينة لرفع أي مقالب للقمامة بجوار المدارس، وكل ما يعيق نظافة المدارس.

فتح باب التظلمات لنتائج الشهادة الإعدادية

وفي ذات السياق، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر عن فتح باب تلقي التظلمات في نتائج امتحانات إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية الدور الأول للعام الدراسي 2021/ 2022، وذلك لمدة 15 يوماً، اعتباراً من اليوم الخميس.