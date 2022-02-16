اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في البحر الأحمر بنسبة نجاح 63%

اعتمد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، بمدارس مدن البحر الأحمر، بنسبة نجاح 63,6%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 72.7%، و نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب التربية الخاصة وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

وقال هشام منير عبدالغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الإعدادية بلغ 8733 طالبا، بالإضافة إلى 483 طالب مهنى، في 7 إدارات تعليمية بمدن رأس غارب الغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم والشلاتين وحلايب.

وأشار خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفصل الدراسى الثاني في جميع المراحل التعليمية، يبدأ يوم السبت المقبل 19 فبراير، وذلك طبقا لتعليمات الوزارة التربية والتعليم.

حقيقة تأجيل «الترم الثاني»

ومن جانبه، نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشائعات الخاصة بتأجيل الدراسة، مشيرًا إلى تطبيق الخريطة الزمنية للعام الدراسي، والتي جرى إعلانها في بداية العام الحالي.