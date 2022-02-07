فنادق البحر الأحمر تستقبل 8 آلاف سائح عبر 48 رحلة طيران

تستقبل فنادق مدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الإثنين، آلاف السياح عبر عشرات من رحلات الطيران الدولية من جنسيات أجنبية مختلفة قادمة إلى مطاري الغردقة ومرسى علم، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا على الركاب، وتفتيشات على أعلى مستوى وتعقيم وتطهير الحقائب وقياس درجة الحرارة، وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية اللازمة.

مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 48 رحلة

كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن فنادق مرسي علم والغردقة تستقبل، اليوم، حوالي 8 آلاف سائح عبر 48 رحلة طيران قادمة من مطارات دول أوربية مختلفة، إذ يستقبل مطار الغردقة 45 رحلة، فيما يستقبل مطار مرسي علم 3 رحلات، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

اقرأ أيضا شركات السياحة: مشروع التجلى الأعظم سيضع سيناء على الخارطة العالمية

وأوضح «عثمان»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن من بين الرحلات التي يستقبلها مطار الغردقة 5 رحلات روسية، لافتا إلى ارتفاع معدل وصول الرحلات الروسية من النوع الشارتر عقب قرار استئناف رحلات السياحة الروسية الشارتر من مطارات روسيا إلى مطار الغردقة الدولي.

وأضاف أن مطار مرسي علم يستقبل الأسبوع الجاري 51 رحلة طيران قادمة من 6 دول أوربية وتتصدر بولندا قائمة السياح الأعلى وصولا بعدد 13 رحلة، بالإضافة إلى 3 رحلات من التشيك، 2 من هولندا، 2 من أوكرانيا، 2 من ألمانيا، رحلة من إيطاليا.