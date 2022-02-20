زراعة 123 ألف فدان بالقطن بكفر الشيخ في الموسم الجديد

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفرالشيخ، إن محصول القطن من المحاصيل المهمة في مصر، بل والعالم بأثره، لما له من أهمية كبيرة في صناعة المنسوجات سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى التصدير لدول العالم، بالنسبة للمحصول .

المساحة المنزرعة بكفرالشيخ

وأشار «غربية»، في تصريحات خاصة، إلى أن كفر الشيخ من المحافظات الزراعية، ومحصول القطن من المحاصيل الرئيسية بها، حيث يتم زراعته بنهاية الشهر الجاري حتى منتصف مارس المقبل، لافتا إلى أن المساحة المنزرعة بالمحافظة هذا العام من محصول القطن تصل إلى 123 ألف فدان.

وذكر وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، أن المحافظة تعد من المحافظات الرائدة في مجال الزراعات الحقلية المتنوعة وذات الإنتاجية العالية، لما يوليه المزارعون من اهتمام كبير بحقولهم، علاوة علي جودة التربة وملاءمتها لزراعة المحاصيل المتنوعة ومن بينها القطن، وكذلك محصول بنجر السكر بالعروة الأولى منه، وكذلك عقب حصاد موسم القمح، وهو من الزراعات المتأخرة للمحصول.

متابعة القطاع الزراعي

وأكد وكيل وزارة الزراعة، أن اللواء جمال الدين محافظ كفر الشيخ، يتابع المجال الزراعي بشكل مستمر، ويوجه دائماً بضرورة الالتزام بتطبيق الدورة الزراعية، لما لها من أهمية كبيرة في تحسين إنتاجية المحاصيل، خاصة بالمراكز التي تقوم بزراعة المحاصيل من الألياف بالمحافظة.

وأشار إلى التنسيق المستمر مع السيد القصير وزير الزراعة، للوقوف على كل جديد بما يخدم المزارعين من أبناء المحافظة.