«القومي للتغذية» يتيح خدمة التحاليل أمام المواطنين بسعر يبدأ من 15 جنيها

أعلن المعهد القومي للتغذية، فتح معامل العيادات الخارجية في المعهد أمام المواطنين، لإجراء التحاليل الطبية بأسعار رمزية، وبأقل بكثير من المتعارف عليها في المعامل الخاصة.

القومي للتغذية يفتح معامله للمواطنين

وكشف المعهد القومي للتغذية، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عن أنّ معامل المعهد مفتوحة أمام الراغبين في إجراء التحاليل من الساعة 10 صباحا وحتى 12 ظهرا، على أن يتم تسليم نتائج التحاليل يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 12 ظهرا.

معامل المعهد حاصة على شهادة ISO 9001

وأضاف المعهد القومي للتغذية، أنّ وحدات المعامل التابعة له مجهزة بأحدث الأجهزة المعملية الحديثة، والتي يطبق عليها برامج ضبط الجودة الخارجية والداخلية، طبقا لمعايير ISO 9001، للتأكد من دقة وصحة نتائج التحاليل.

وأشار المعهد القومي للتغذية، إلى أنّ المعمل يستقبل المرضى من الخارج، أو المترددين على العيادات الخارجية، ويجري التحاليل على عينات طلبة الدراسات العليا والأبحاث، بعد الحصول على الموافقة الخاصة بلجنة أخلاقيات البحث العلمي في المعهد والهيئة.

وأكدت الهيئة، أنّ المعامل يشرف عليها نخبة من المتخصصين والاستشاريين في الباثولوجيا الإكلينيكية، إضافة إلى أفضل الأطباء والكيميائيين والفنيين.

أسعار التحاليل بالمعهد القومي للتغذية

- تحليل أمراض الدم 15 لـ35 جنيها.

- تحاليل السكري 15 لـ60 جنيها.

- تحاليل وظائف الكلى بأنواعها 20 جنيها.

- تحاليل دهون الدم بأنواعها 20 جنيها.

- تحاليل وظائف الكبد بأنواعها 20 جنيها.

- تحاليل هرمونات الغدة الدرقية 60 جنيها.

- تحاليل الروماتيزم 20 جنيها.

- تحاليل الكالسيوم بالدم 35 جنيها.

- تحاليل فسفور الدم 20 جنيه.

- تحليل بول 20 جنيها.

وكان المعهد وفر قاعة حديثة لتقديم رعاية العلاج الطبيعي، تضم الأجهزة الطبية اللازمة للعلاج الطبيعي، منها «موجات فوق الصوتية، الأشعة تحت الحمراء،مساج، تنبية كهربائية،»، حيث أتاحها للمواطنين بأسعار رمزية في الجلسة الواحدة.