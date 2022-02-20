«معلومات الوزراء» ينشر فيديو عن اتفاقية تغير المناخ والمؤتمر الـ27

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مقطع فيديو جديد بعنوان «عنوان الدبلوماسية المناخية العالمية»، يستعرض فيه معلومات عن الاتفاقية والمؤتمر السنوي الذي يحضره عدد كبير من رؤساء وملوك دول العالم؛ لمناقشة تطبيق الآليات الدولية لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغير المناخي وزيادة الاحترار العالمي.

مدبولي يتابع تحضيرات مؤتمر تغير المناخ

وتابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال الأسبوع الماضي، سير عمليات التحضير لمؤتمر الأطراف الـ27 المقرر انعقاده في مدينة السلام شرم الشيخ.

وتستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الـ27 في مدينة شرم الشيخ هذا العام بعد ثقة الدول الأعضاء واختيارها لاستضافة المؤتمر في نسخته الـ27 في مؤتمر جلاسكو الـ26.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنّ COP27 سيكون مؤتمرًا إفريقيًّا من حيث الأولويات التي ستثار خلال أيام عقد المؤتمر.