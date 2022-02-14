السيسي: أتمنى خروج COP27 بقرارات متوازنة كي لا تدفع أفريقيا الثمن مرتين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الاستثمارات شهدت انخفاضا في فترة جائحة كورنا، ما تسبب بدوره في انخفاض الإنتاج، وبالتالي فالحاجة أصبحت ملحة لضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة.

كلمة الرئيس السيسي في «إيجبس 2022»

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022» في دورته الخامسة: «نتمنى أن يخرج COP27 بقرارات موضوعية ومتوازنة وعادلة، حتى لا يدفع الأفارقة فاتورة الظروف التي مروا بها مرتين».

وتشهد الدورة الحالية من معرض ومؤتمر «إيجبس 2022»، مشاركة دولية ومحلية واسعة، من وزراء البترول والطاقة، ورؤساء الشركات العالمية والمحلية، والمنظمات الدولية للبترول والغاز، وخبراء الصناعة البترولية، كما يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.400 عارض في «إيجبس 2022»

400 عارض في «إيجبس 2022»

ويجمع «إيجبس» أطراف منظومة البترول والغاز على مدار 3 أيام، بمشاركة أكثر من 400 عارض هذا العام، بما في ذلك 40 شركة وطنية ودولية للبترول والطاقة والخدمات، إضافة إلى وجود العديد من الأجنحة الدولية، بمشاركة دول متعددة، في مقدمتها الصين وقبرص وألمانيا واليونان وإيطاليا وروسيا والإمارات العربية المتحدة.