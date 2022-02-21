«أم فتوح» ورثت المهنة عن والدها: «ربيت 4 أبناء من بيع البط في السوق»

«أم فتوح»، سيدة في عقدها الخامس، تقطع المسافات مع بزوغ فجر كل خميس، بحثاً عن لقمة العيش، تسافر من بلد لآخر، في الطقس البارد، والأمطار الغزيرة خلال فصل الشتاء، حتى تصل لسوق بيع الطيور الصغيرة، غرب مدينة كفر الشيخ، تفترش الأرض على قطعة من القماش لتبدأ عملها.

السيدة الخمسينية أنجبت 4 أبناء

تقول السيدة الخمسينية، إنّ رحلتها لبيع البط بدأت منذ أكثر من 35 عامًا، حينها كانت تعمل مع والدها في نفس المهنة، واستمرت حتى يومنا هذا، لافتة إلى أنها أنجبت 4 أبناء ونجحت في توفير نفقات معيشتهم من خلال بيع البط الصغير بالأسواق.

أسعاره تبدأ من 10 جنيهات

وأضافت لـ«الوطن»، أنّ البط الذي يتم بيعه في الأسواق، يتراوح عمره ما بين يومين وأسبوع، ويباع بأسعار تبدأ ما بين 10 جنيهات، حتى 12 جنيهًا حسب نوع البط، أو الفراخ الصغيرة التي يقوم بشرائها المواطنون منها.

وأشارت «أم فتوح»، إلى أن المواطنين اعتادوا على الشراء منها في السوق، مؤكدة أن أنواع البط الصغير كثيرة منها، البط «المولار» و«المسكوفي»، والبط السوداني، والفراخ «الساسو، الفيومي، البلدي»، وكل مربي له حرية الاختيار، فيما يرغب في تربيته من تلك الطيور.