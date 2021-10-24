توزيع 41 ألف و700 طائر بمشروع تربية البط في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة قامت بتنمية وتطوير العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات والتي كان من أهمها المشروعات الإنتاجية لما لها من مردود واسع على المواطنين لتحقيق أقصى استفادة.

دعم القرى الأكثر احتياجا

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن هناك العديد من الجهود تقدم لدعم القرية البحراوية وتحويلها إلى قرية منتجة وزيادة فرص العمل للشباب ودعم المرأة المعيلة، من خلال العديد من المشروعات المنفذه لدعم كافة الأسر والمساهمة فى إنشاء العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها لخدمة أبناء القرى وتقديم كافة أشكال الدعم لتلك المشروعات خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر محدودة الدخل بالقرى والعمل على تنمية مصدر دخلها.

مشروع توزيع البط

وأضاف آمنه، أن مشروع توزيع وتربية البط جرى دعمه من المحافظة بقيمة 5 مليون جنيه للعمل على توفير مصادر بديلة للحوم، مشيرا إلى أنه جرى توزيع 900 طائر بمركز حوش عيسى على عدد 45 مستفيدا ليصبح إجمالي ماتم توزيعه حتى الآن 41 ألف و700طائر لإجمالي 2085 مستفيدا.

رفع المستوى الاقتصادي لسكان البحيرة

وأشار المحافظ، إلى أن المشروع يهدف إلى رفع المستوى الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجاً وتحقيق التنمية بالقرى من خلال تقديم 20 بطة مسكوفي للأسر المحتاجة والتكفل بتقديم مبالغ مالية لإطعامهم، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات البيطرية للمستفيدين من المشروع بالتعاون بين الأجهزة المعنية.

طرق اختيار الأسر

ويأتي اختيار الأسر المستهدفة من المشروع عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي وتوفير سلالات البط عن طريق مديرية الزراعة، وتقوم الوحدات المحلية بتوزيعها على السيدات المستفيدات وذلك بواقع 1500 جنيه لكل سيدة قيمة شراء 20 بطة ومتطلبات تغذيتهم من الأعلاف خلال 3 أشهر.