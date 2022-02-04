تنظيم الاتصالات يغرم شركات المحمول 17 مليون جنيه لمخالفة «جودة الخدمة»

قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تغريم شركات المحمول، 1. 17 مليون جنيه لمخالفة معايير جودة خدمات الاتصالات عن الربع الأخير من عام 2021.

وقال الجهاز فى بيان صحفي، إنه اتخذ عدة إجراءات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، مشيرا إلى أنه اعتمد 693 محطة جديدة خلال الربع الأخير من عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 114% مقارنة بالربع الأخير من عام 2020، بما يساهم في تحسين معايير جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري.

إضافة ترددات جديدة لخدمات الهاتف المحمول

وتابع الجهاز، أنه اعتمد إضافة ترددات جديدة لخدمات الهاتف المحمول في الحيز الترددي 2600 ميجا هيرتز بتقنيةTDD بحجم 80 ميجاهرتز بداية من ديسمبر 2021، بما يساهم في تحسين معايير جودة خدمات نقل البيانات والخدمات الصوتية.

حملات تفتيش وضبطيات لمقويات الإشارة غير الشرعية في السوق المصري

وقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع شرطة الاتصالات بشن حملات لضبط أجهزة مقويات الإشارة غير الشرعية لما لها من تأثير سلبي على جودة خدمات الاتصالات، وأسفرت عن ضبط وإزالة 1750 جهازا غير شرعيا (مقوي وهوائي) في 7 محافظات.

ويهيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالمواطنين باستخدام مقويات الإشارة الشرعية المعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدى المشغلين في السوق المصرية.

دعم خدمات الاتصالات في قرى حياة كريمة بقيمة 1.5 مليار جنيه

وبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إجراءات إنشاء محطات الهاتف المحمول لعدد 500 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة 1.5 مليار جنيه مصري ممولة من صندوق الخدمة الشاملة.

إطلاق تطبيق My NTRA متضمناً خريطة مستوى جودة خدمات الاتصالات في السوق المصرية

وأطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحديثاً لتطبيقه التفاعلي My NTRA لمساعدة المستخدمين على معرفة مستوى جودة الخدمات المقدمة من المشغلين عن طريق الخريطة التفاعلية لجودة الخدمة واختبار سرعة الإنترنت.