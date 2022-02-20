«الريف المصري» تعلن تيسيرات جديدة للمنتفعين بأراضي «المغرة» جنوب العلمين

أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن تيسيرات جديدة تمنحها للمنتفعين الجادين بأراضى الشركة فى منطقة المغرة جنوب العلمين.

وقرر اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، مد مهلة السماح من سداد الأقساط لمدة عام إضافي من دون فوائد؛ للمنتفعين الجادين الذين قاموا باستزراع وتنمية أراضيهم في منطقة المغرة.

وأشار اللواء عمرو عبدالوهاب إلى أن هذه التيسيرات الجديدة تأتي في إطار حرص شركة تنمية الريف المصرى الجديد على تقديم كل صور الدعم والمساندة الكاملة لتذليل المعوقات والتغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجه المنتفعين الجادين، لمواصلة أعمال الاستزراع والتنمية في منطقة المغرة، بناءً على نتائج التقارير والمتابعة الميدانية التي رصدتها شركة تنمية الريف المصري الجديد، والتي تم من خلالها حصر كل أعمال الاستزراع للأراضي المخصصة للمنتفعين بمنطقة المغرة.

شروط مد مهلة السماح

وأوضح اللواء عمرو عبدالوهاب، أنّ مختصين من شركة تنمية الريف المصري الجديد سيتواصلون مع المنتفعين الذين تنطبق عليهم شروط مد مهلة السماح، من أجل البدء الفوري في الإجراءات اللازمة؛ للاستفادة من هذه التيسيرات المعلنة.

وأوضح رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد، أنّه يتعين على المنتفعين بأراضي المشروع القومي الـ1.5 مليون فدان، الذين يستسزرعون أراضيهم بمنطقة المغرة، التقدم لشركة الريف المصري الجديد، من أجل طلب إجراء المعاينة الميدانية لأراضيهم، في حال رغبتهم الاستفادة من هذه التيسيرات، في موعد أقصاه 30 أبريل 2022.

تيسيرات للمنتفعين بـ1.5 مليون فدان

كانت الشركة أقرّت مؤخراً حزمة من التيسيرات لصالح المنتفعين بأراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان، شملت إلغاء الفوائد على فترات السماح، ومد فترات السماح والسداد للمنتفعين بأراضي الريف المصري الجديد، مع منحهم عدداً من المهلات الإضافية لحين انتهائهم من إجراءات توفيق أوضاعهم، وإتمام الإجراءات المستندية والبنكية الخاصة بأراضيهم.

كما أعلنت الشركة تيسيرات أخرى لمنتفعي المشروع القومي من شركات صغار المزارعين والشباب، حيث قرر المهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، فتح باب تلقي طلبات التعديلات التي تتم على هيكل رأسمال شركات الإدارة، المؤسسة من صغار المزارعين والشباب، والمخصص لهم قطع أراضي بالمشروع القومي المليون ونصف المليون فدان، وذلك حتى يوم 31 مارس 2022، مع مراعاة ألا تزيد التعديلات التي تتم على هيكل رأس المال، في أي وقت من الأوقات، على 60% من إجمالي قيمة رأس المال، سواءً الناشئة عن تداولات بين الشركاء أو تداولات بدخول شركاء جدد مع مراعاة سداد الرسوم المقررة على هذه التعديلات، وفقاً للقواعد المنظمة لهذا الشأن.

كما أوضحت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، ضرورة قيام الشركات التى سبق لها إجراء تعديلات على هيكل الشركاء بها، بمراعاة عدم تجاوز التعديلات الجديدة النسبة المشار إليها، 60% من إجمالي قيمة رأس المال، كشرطٍ لازم لقبول الطلب.