تفاصيل التعاون بين «تنمية الريف» و«بشاير» لتقديم خدمات الإرشاد الزراعي

وقع اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، ودرة فيعانى، رئيس مجلس أمناء «مؤسسة اقتصاد المعرفة لتنمية المجتمع المحلى» و«منصة بشاير»، برتوكول تعاون؛ من أجل تنفيذ برامج مشتركة لخدمة صغار المزارعين والمستثمرين من المنتفعين بأراضي المشروع القومي الـ 1,5مليون فدان، والترويج لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أكد في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن البروتوكول يأتي تماشيًا مع لغة العصر، وسعي الشركة الدائم، وفق رؤيتها الجديدة، نحو تنويع قنوات التواصل مع عملائها من المنتفعين بأراضي المشروع.

تقديم آليات سريعة وعصرية للمزارعين

وأشار «عمرو» إن شركة تنمية الريف المصري الجديد، تسعى من خلال ذلك للوصول بالمعلومة الصحيحة إلى جميع المنتفعين بمعاونة «شبكة بشاير»، وعبر استخدام أحدث المنصات والتقنيات والوسائل التكنولوجية المتبعة عالميًا؛ بهدف تقديم آليات سريعة وعصرية للمزارعين، تسهم في خدمة منتجاتهم.

تسجيل الشركات على منصة بشاير

وبموجب هذا الاتفاق، تتعاون شركة تنمية الريف المصري الجديد، ومؤسسة اقتصاد المعرفة لتنمية المجتمع المحلي؛ لتسجيل الشركات والمزارعين العاملين في مختلف مناطق، وأراضي شركة تنمية الريف، على شبكات الإرشاد والتسويق الزراعي لدى «منصة بشاير».

التعاقد المباشر مع كل من المصدرين عبر سوق بشاير

وأكد رئي الشركة، أنه يتم تسويق منتجات المشروعات الصغيرة التي تعمل تحت مظلة «شركة تنمية الريف المصري الجديد»، من خلال التواصل والتعاقد المباشر مع كل من المصدرين والمصانع والموردين وسلاسل التجزئة عبر «سوق بشاير أونلاين».

من جانبها، تقوم مؤسسة اقتصاد المعرفة لتنمية المجتمع المحلي، بتوفير الإرشاد وتنبؤات المناخ والمشورة الفنية وكافة المعلومات اللازمة عن السوق، وتقديمها للمجتمعات الجديدة التي تقام تحت مظلة شركة تنمية الريف المصري الجديد، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، في مجال الإرشاد الزراعي الرقمي والممارسات الجيدة، وكذا كافة معاملات ما قبل وما بعد الحصاد التي يتم تنفيذها، مثل «دليل المبيدات» و«النوتة دفتر المزارع»، بما يستهدف الوصول إلى منتجات ذات جودة عالية، وتحقيق إنتاج مميز يتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء وإمكانية التصدير عن طريق خدمة «اسأل خبير».

التواصل المباشر مع شركات مستلزمات الإنتاج والمبيدات

كما تقوم «منصة بشاير»، بموجب هذا الاتفاق، بالتواصل المباشر مع شركات مستلزمات الإنتاج والمبيدات، من خلال «سوق بشاير» الذى يعمل عبر الهاتف المحمول.

وتضمن الاتفاق أيضًا، التعاون في إعداد برامج متخصصة لصغار المزارعين أصحاب المشروعات الصغيرة تختص بمحاصيل محددة للزراعة في الأراضي، ودراسة وتنفيذ برامج دعم سلاسل قيمة متخصصة بين المصدرين وصغار المزارعين تعنى بمحاصيل محددة يتم الاتفاق عليها.