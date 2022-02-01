الريف المصري: استمرار تيسيرات السداد لمنتفعي 1.5 مليون فدان حتى 30 يونيو

أعلن اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، استمرار العمل بأحكام تيسيرات السداد على العملاء المنتفعين بأراضي الريف المصري الجديد، حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022.

آخر موعد لاستيفاء إجراءات التعاقد

ولفت في بيان إلى قرار شركة تنمية الريف المصري الجديد، بضرورة قيام جميع المنتفعين ممن سبق لهم التعاقد بكل المناطق التي تقع تحت ولايتها فيما عدا منطقة المغرة، الذين يرغبون في الاستفادة من تيسيرات السداد، باستيفاء جميع الإجراءات والمستندات القانونية والمالية قبل 30 يونيو 2022.

وأكد أنه لن يتم قبول أي طلب أو إجراء بعد انتهاء هذه المدة، موضحا أن عدم قيام المنتفع باستكمال جميع الإجراءات الخاصة بهذا الشأن سوف يعتبر إقراراً منه بعدم الرغبة في الاستفادة من هذه التيسيرات، وتسري بشأنه الأحكام والشروط الواردة في العقد المبرم معه.