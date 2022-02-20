البورصة تستهل أولى جلسات الأسبوع بخسائر تبلغ 2.6 مليار جنيه

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع، إذ هبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.39%، إلى مستوى 11490.11 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة طفيفة 0.03%، ليستهل الجلسة عند مستوى 1984.37 نقطة، وتراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.14%، مستهلا التعاملات عند مستوى 2987.55 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 50» يتراجع 0.3%

كما تراجع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.3%، عند مستوى 1976.53 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات، بلغت في وقت كتابة التقرير 116.4 مليون جنيه، من خلال التداول على 51 مليون سهم، عبر تنفيذ 6761 صفقة، فيما تم التداول على 162 سهمًا، وارتفعت 13 سهمًا فقط، فيما انخفض 39 سهماً، واستقر 110 سهمًا دون تغيير.

خسائر رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه

وبلغت خسائر رأس المال السوقي للبورصة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم نحو 2.6 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 723.171 مليار جنيه.

ويتوقع حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، في حال ظهور عمليات شراء مكثف وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي والعودة إلى الأداء الإيجابي والصعود مرة أخرى، يتجه مؤشر البورصة الرئيسي لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 11600 نقطة.

وأضاف عيد، لـ«الوطن»، أنّ استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 1960 نقطة، يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2000 نقطة.