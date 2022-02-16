البورصة تكسب 247 مليون جنيه في ختام تعاملات اليوم

اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تباين، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعاً بنسبة 0.04%، عند مستوى 11568.14 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، بنسبة 0.06%، مغلقا الجلسة عند مستوى 1985.37 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 2992.4 نقطة متراجع بنسبة 0.06%.

«إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 0.02%

صعد مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة طفيفة 0.02%، ليغلق الجلسة عند 1977.08 نقطة، وبلغت قيم التداولات 705.3 مليون جنيه، من خلال التداول على 281.7 مليون سهم، وتنفيذ 29755 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 187 سهما، إذ ارتفع 61 سهما، مقابل انخفاض 53 سهما، واستقر 73 سهما دون تغيير.

المؤشر الرئيسي يستهدف دعم 11500 نقطة

قال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» أغلق على ارتفاع، مدفوعاً باتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع وجني الأرباح بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي 11600 نقطة، بينما اتجهت المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء الأمر الذي انعكس على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه إلى عدم الاستقرار أعلى مستوى المقاومة 11600 نقطة.

وأضاف عيد، أن المؤشر الرئيسي يستهدف بهذا الأداء، اختبار مستوى الدعم الرئيسي 11500 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات شراء وضخ السيولة النقدية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر ومعاودة الصعود مرة أخرى، يتجه المؤشر الرئيسي لاختراق مستوى المقاومة الرئيسي 11600 نقطة، وبالإغلاق أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني 11700 نقطة، واستحوذت المؤسسات المالية على نسبة 89.77% من إجمالي تداولات اليوم، بينما استحوذ المستثمرين الأفراد على نسبة 10.22% من التداولات.

«إيجي إكس 70» يستهدف دعم 1960 نقطة

وتابع أنه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، استقر بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم، بضغط من الأداء المتذبذب والمتباين لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة، مستهدفا بهذا الأداء اختبار مستوى الدعم الرئيسي، وهو 1960، ثم مستوى الدعم الثاني، وهو 1900 نقطة.

وتوقع عيد، في حالة العودة مرة أخرى نحو الأداء الإيجابي والصعود مرة أخرى، يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2000 نقطة ثم مستوى المقاومة الثاني وهو 2060 نقطة.

واختتم رأس المال السوقي للبورصة، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 729.172 مليار جنيه، بمكاسب 247 مليون جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب خلال جلسة اليوم، للشراء بصافي 16.3 مليون جنيه للمصريين، و35.4 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 51.7 مليون جنيه.