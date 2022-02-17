البورصة تغلق آخر جلسات الأسبوع على خسائر 3.3 مليار جنيه

اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الخميس، على تراجع جماعي، وأغلق المؤشر الرئيس «إيجي إكس 30»، متراجعًا بنسبة 0.29%، عند مستوى 11535.02 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، بنسبة 0.08%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 1983.82 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 2991.82 نقطة متراجعًا بنسبة 0.02%.

«إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 0.28%

وصعد مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 0.28%، ليغلق الجلسة عند 1982.53 نقطة، وبلغت قيم التداولات 587.2 مليون جنيه، من خلال التداول على 232.3 مليون سهم، وتنفيذ 26.836 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 189 سهمًا، إذ ارتفع 55 سهمًا، مقابل انخفاض 55 سهمًا، واستقر 79 سهمًا دون تغيير.

المؤشر الرئيسي يستهدف دعم 11500 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن مؤشر البورصة الرئيس «إيجي إكس 30» أغلق متراجعًا، بضغط من اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع وجني الأرباح بالأسهم القيادية، بينما اتجهت المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء، الأمر الذي انعكس سلبًا على أداء المؤشر الرئيس.

وأضاف «عيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المؤشر الرئيس بهذا الأداء يختبر مستوى الدعم الرئيسي وهو 11500، ثم مستوى الدعم الثاني وهو 11400 نقطة، وفي حال ظهور عمليات شراء مكثف وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي والعودة إلى الأداء الإيجابي والصعود مرة أخرى، يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 11600 نقطة، واستحوذت المؤسسات المالية على نسبة 84.49% من حجم تداولات اليوم بينما استحوذ المستثمرين الأفراد على نسبة 15.5% من التداولات.

«إيجي إكس 70» يستهدف دعم 1900 نقطة

وتابع المحلل المالي أنه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، فاستقر أيضًا بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم، بضغط من اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب والأجانب نحو الشراء، وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 1960 نقطة، يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2000 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات بيع من المستثمرين الأفراد بالأسهم الصغيرة والمتوسطة وكسر مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر السبعيني قد يتجه المؤشر السبعيني مستوى الدعم الثاني وهو 1900 نقطة.

رأس المال السوقي

واختتم رأس المال السوقي للبورصة، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 725.833 مليار جنيه، بخسائر 3.339 مليون جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد والعرب والأجانب للبيع بصافي 8.2 مليون جنيه للعرب، و25.6 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافي 33.9 مليون جنيه.