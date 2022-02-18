الأحمر يسيطر على مؤشرات البورصة.. 23.7 مليار جنيه خسائر في أسبوع

اختتمت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع المنتهي في 17 فبراير 2022، على خسائر أسبوعية تجاوزت 23 مليار جنيه، إذ اختتمت المؤشرات تعاملات الأسبوع الثالث من شهر فبراير على تراجع جماعي.

رأس المال السوقي يخسر 23.7 مليار جنيه

بلغ رأس المال السوقي للبورصة المصرية، 725.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي في 17 فبراير 2022، مقارنة مع 749.5 مليار جنيه في الأسبوع السابق عليه، بخسائر 23.7 مليار جنيه، وتراجع نسبته 3.2%.

تجدر الإشارة إلى أن رأس المال السوقي، أغلق في الفترة من 6 إلى 10 فبراير الجاري، عند مستوى 749.5 مليار جنيه، كما هو موضح في الجدول الأول، وليس عند 739 مليار جنيه كما هو موضح في الجدول الثاني، فيما أغلق رأس المال السوقي في الفترة من 13 إلى 17 من نفس الشهر عند مستوى 725.8 مليار جنيه، لتكون بذلك خسائر الأسبوع 23.7 مليار جنيه الفرق بين الإغلاقين.

21.3 مليار جنيه إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع

بلغ إجمالي قيمة التداولات في البورصة المصرية نحو 21.3 مليار جنيه، خلال نفس الأسبوع، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 27.6 مليار جنيه في الأسبوع السابق عليه، فيما بلغت أحجام التداول نحو 1.6 مليار سهم، مقارنة مع 2.1 مليار سهم منفذة من خلال 174 ألف صفقة، مقابل 183 ألف عملية.

فئات المستثمرين خلال الأسبوع

سجّلت تعاملات المصريين في البورصة نسبة 75.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة في البورصة المصرية، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17% والعرب على 7.7%، بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 68.4 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 12.6 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

المؤشرات تتراجع خلال الأسبوع الثاني

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الثالث، من شهر فبراير 2022، على تراجع جماعي، ليغلق المؤشر الرئيسي «إيجى إكس 30»، عند 11535.02 نقطة، متراجع بنسبة 0.38%، بينما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، عند مستوى 1983.82 نقطة بنسبة 6.26%، وتراجع مؤشر مؤشر «إيجي إكس 100» متساوي الأوزان عند مستوى 2991.82 نقطة، بنسبة 4.72%، فيما هبط مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 2.06% عند مستوى 1982.853 نقطة.