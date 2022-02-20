برتوكول تعاون بين «التعليم» و«العربية للتصنيع» لإنشاء مدرسة تعليم فني

وصل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، إلى مقر الجهاز التنفيذي للهيئة العربية للتصنيع في الكيلو 17 بطريق «القاهرة – السويس»، يرافقه الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني.

واستقبل الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من قياداتها، بينهم المهندس أشرف خليل، رئيس قطاع الموارد البشرية في الهيئة، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين.

بروتوكول للتعاون المشترك في إنشاء مدرسة الهيئة العربية للتصنيع

وشهد رئيس العربية للتصنيع، ووزير التعليم، توقيع بروتوكول مشترك بين الجانبين، لإنشاء مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية، والتي من المُقرر أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي المقبل، على أن يكون نظام الدراسة بداخلها 3 سنوات.

وسيحصل الطالب الدارس داخل مدرسة العربية للتصنيع على شهادة مُعتمدة من قِبل الهيئة، ووزارة التعليم، ومن المُقرر أن تفتح الهيئة أبوابها لاستقبال طلبات التقدم إليها منتصف العام الجاري.

ورحب «التراس»، باستقبال وزير التعليم ومرافقوه داخل مقر الجهاز التنفيذي للهيئة العربية للتصنيع، مؤكداً حرصها على التعاون المشترك مع كافة أجهزة الدولة لتنفيذ خطط الدولة التنموية، وتوفير المتطلبات الخاصة بكافة أجهزة ومؤسسات الدولة، بأعلى تكنولوجيا، في إطار توجهات الدولة بالعمل على التحول الرقمي.

وزير التعليم يتفقد أكاديمية الهيئة ومصنع الإلكترونيات

ومن المُقرر، أن يجري «التراس»، و«شوقي» بعد قليل، جولة تفقدية إلى مقر أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع، والتي تُدرب الشباب على أحدث المعايير الصناعية، وفق متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

وسيزور وزير التربية والتعليم أيضاً، مقر مصنع الإلكترونيات، التابع لـ«العربية للتصنيع»، لمشاهدة أحدث خطوط الإنتاج التي يعمل عليها المصنع، ومن بينها تصنيع أجهزة «تابلت»، و«لاب توب»، وغيرها من الأجهزة والمستلزمات الإلكترونية.