طائرات دون طيار وسيارات.. تنفيذ إبداعات الشباب بـ«العربية للتصنيع»

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع، قبل قليل، عن عدد من مشروعات التخرج المُنفذة بوحدات الهيئة، بالتعاون مع شباب الباحثين والطلاب، والتي حصلت على العديد من الجوائز في الفترة الماضية، والتي ضمّت طائرات دون طيار، تعمل بعضها بالريموت كنترول، وسيارات كهرباء وبنزين، وكرسي لذوي الإعاقة.

«طائرة زويل» للطائرات دون طيار

وضمت المشروعات «طائرة زويل»، المشاركة في معرض الطائرات غير المأهولة بأمريكا عام 2018، وهي طائرة دون طيار تعمل بالريموت كنترول، وشارك في تنفيذها مركز بحوث الطيران، التابع لـ«الهيئة»، مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وفازت الطائرة بالمركز الـ14 بمسابقة الولايات المتحدة الأمريكية 2018.

سيارات تعمل بمحرك احتراق داخلي

وتضمنت المشروعات، سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي، شارك في تنفيذها مصنع قادر للصناعات المتطورة، التابع لـ العربية للتصنيع، وجامعة عين شمس، ممثلة في كلية الحاسبات وفريق «سباقات جامعة عين شمس»، وهي السيارة التي فازت في مسابقة «فورميلا» على المركز الثاني في تصميم ومحاكاة السيارات ذاتية القيادة في عام 2020، والمركز الثالث في كفاءة استهلاك الوقود 2019، والمركز الأول في تصنيع وتكلفة نفس السيارة عام 2016، وتم تكريم الشباب العاملين عليها في إحدى مؤتمرات الشباب من رئيس الجمهورية.

واشتملت المشروعات أيضا، على سيارة تعمل بالكهرباء، وأخرى تعمل بالبنزين، ونفذها مصنع قادر لصالح «فريق سباقات جامعة عين شمس»، وفازت بالمركز السابع على سيارات البنزين في عام 2019، وجائزة الأمان والسلامة للسيارة الكهربائية عام 2017، في «مارثون شيل البيئي».

كرسي متحرك كهربي لمرضى الشلل الرباعي

وضمت مشروعات التخرج وابتكارات شباب الباحثين أيضا، كرسي متحرك كهربي لمرضى الشلل الرباعي، ونفذه مصنع الإلكترونيات، ومصنع قادر، بالتعاون مع الطالب عبدالرحمن عمران، بالأكاديمية البحرية، وفاز هذا المشروع بعدة جوائز، منها المركز الأول بمسافة يوم الهندسة 2015، والمركز الأول في مجال الأنظمة المدمجة، ومبتكر مصر الأول بمسابقة القاهرة تبتكر 2016، وجائزة الإبداع من الرئيس عبدالفتاح السيسي 2017، والمركز الأول في معرض جينيف الدولي للاختراعات بسويسرا عام 2017، وتكريم بمعرض «إكسبو 2020» بدبي.