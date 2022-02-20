أول دعوى قضائية لوقف برنامج إبراهيم عيسى وقطع التردد عن «القاهرة والناس»

أقام فهمي بهجت المحامي، دعوى قضائية أمام محكمه القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من وزير الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإمتناع عن منع شركة النايل سات من بيع ترددات لشركة «تي إن هولدنجز» المالكة لقنوات القاهرة والناس، مع ما يترتب على ذلك من أثار منها وقف بث برنامج «حديث القاهرة» الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم عيسى على ترددات شبكه النايل سات.

وأكد «بهجت» أن البرنامج يشكل خطرا داهما على المجتمع المصري والعالم العربي والإسلامي ويخالف الكود الديني الصادر من المجلس الأعلى للإعلام، مما يؤكد معه توافر حالة الجدية والإستعجال للحكم فيه بصفة مستعجلة.

«بهجت»: إبراهيم عيسى تعمد نشر أخبارا كاذبة

وأكد فى دعواه بضرورة وقف بث وإذاعة برنامج «حديث القاهرة» للإعلامي إبراهيم عيسى، لاستمراره وتعمده فى نشر الأخبار الكاذبة وإزدراء الدين الإسلامي وإنكار ثوابته بهدف تحقيق أرباح طائلة من المشاهدات على قناه القاهرة والناس ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار «بهجت» إلى أن إبراهيم عيسى اعتاد فى برنامجه الهجوم والإساءة إلى أئمة المسلمين والصحابة وعلى رأسهم الإمام أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس والبخارى وغيرهم، كما أساء إلى سيدات الصعيد ونشر أخبارا كاذبة تتنافى مع عاداتهن وتقاليدهن وأعرافهن وتسئ إلى صورتهن بالمجتمع.

وقال إن إبراهيم عيسى تعمد بث أفكار متطرفة منها استنكاره قراءة القرآن في أثناء العمل، ودعا من خلال برنامجه إلى هجر القرآن وعدم قراءته في العمل، وسبق له أن أنكر فرضية الحجاب وادعى أن صيام رمضان ليس منه فائدة سوى أنه قرارا سياديا من الله فى إساءه بالغة للذات الإلهية، بحسب «بهجت».

المحامي: اعتاد الطعن في ثوابت الدين الإسلامي

واعتاد «عيسى»، وفقا للدعوى، الإساءة المتكررة والطعن فى ثوابت الدين الإسلامي دون أي مسائلة أو محاسبة قانونية، وكان آخرها إنكاره لرحلة المعراج وترديده بأنها وهمية ولم تحدث وذلك بهدف التشكيك فيها وفي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأكد أن مجموعة من القائمين على إدارة قناة القاهرة والناس، عاونت عيسى في هجومه على الإسلام بتوفير منبر إعلامي له يهدف إلى تحقيق أرباح غير مشروعة من المشاهدات التلفزيونية وعلى مواقع الانترنت ضاربة إحترام العقيدة الإسلامية عرض الحائط.

وحملت الدعوى القضائية التى أقامها «بهجت» فى مجلس الدولة رقم 32703 لسنة 76 قضائية أمام الدائرة الثانية والمختصة بالفصل فى منازعات البث الفضائي بأنواعها، مطالبا المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة بسرعة تحديد جلسة لنظر وقف بث البرنامج والتصدى لمحاولات إثارة الفتن فى المجتمع المصري والإسلامي.