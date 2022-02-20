مصطفى درويش بعد انسحابه من فيلم إبراهيم عيسى: «محدش راضي عن التشكيك بالدين»

تصدر اسم الفنان مصطفى درويش والكاتب إبراهيم عيسى، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انسحاب الأول من مشاركته بالتمثيل في فيلم «الملحد»، بعد تصوير عدد من المشاهد، وذلك اعتراضًا على قيام الثاني باعتباره مؤلف الفيلم، بالتشكيك في الثوابت الدينية وتصريحه بأن رحلة الإسراء والإعراج رحلة وهمية.

وفي الوقت الذي أعلن فيه مصطفى درويش اعتذاره عن التمثيل في فيلم «الملحد» رفضًا لأراء إبراهيم عيسى التي اعتبرها حربًا ضد الإسلام، أمر النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قُدمت ضد عيسى بتهمة نشره أخبار كاذبة وازدراء الدين الإسلامي وإنكار ثوابته.

مصطفى درويش وإبراهيم عيسى يتصدران محركات البحث

وقال مصطفى درويش، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماع فيس بوك: «معظم الوسط الفني والإعلامي والصحفي غير راضي عن الإساءة أوالتشكيك في ثوابت الدين»، وذلك استنادًا لما نشره السيناريست أيمن سلامة الذي استشهد بآيات قرآنية من سورة النجم.

فيلم الملحد، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل، بطولة حسين فهمي، محمود حميدة، صابرين، أحمد حاتم، نجلاء بدر، تار عماد، مصطفى درويش.

مصطفى درويش بعد انسحابه من «الملحد»: «مش هكمل في القرف ده»

وكان درويش قد فجّر أزمة بانسحابه من فيلم الملحد، الذي بدأ مخرجه التصوير في شهر سبتمبر الماضي، وتأكيده أنه لن يكون أداة للحرب ضد الدين، بخلاف مقاطعته للكاتب إبراهيم عيسى، بقوله: «آسف جدًا وبعتذر لفريق العمل، مش هكمل في القرف ده».

ورد «درويش»، على بعض الأصوات الرافضة لقراره، مستشهدًا برؤية الأزهر الشريف، وذلك عبر حسابه على «فيس بوك»: الأزهر قال كلمته ونصر الحق، ممكن مسمعش صوت معارض لو سمحتم لأن احنا مرجعيتنا الحديثة للأزهر.

وتابع: أنا ولا شيخ ولا حاجة، أنا لسه باديء انتظم في الصلاة من قريب، وكان بعد مشكلة حصلت لي فقربت من ربنا واعتذاري عن الفيلم جيي في أصعب ظروف محدش عارف عنها حاجة، محتاج ماديات فعلا ومحتاج شغل لأني لسه في أول الطريق، فأكيد اعتذاري عنه، كان على عيني.

واختتم كلامه قائلا: بس ديني أهم وأنا لا غلطت في الأستاذ إبراهيم عيسى، ولا غلطت في حد أنا بس أخدت قرار أدافع عن الصلاة اللي بصليها والإسلام اللي هو ديني ودين أمتي، ولو كان الأستاذ غلط في أي ديانة مسيحية أوغيرها كان هيبقى نفس موقفي، أنا مسلم مؤمن بكل الرسل والديانات السماوية ومقبلش حد يشكك في الكتب السماوية واسكت.