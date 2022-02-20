استقرار حالة الطقس في بني سويف بعد يومين من الأمطار.. الصغرى 7 درجات

شهدت حالة الطقس في محافظة بني سويف، اليوم الأحد، حالة من الاستقرار وتحسن في الأحوال الجوية بعد يومين من تساقط الأمطار على كل أنحاء المحافظة.

بدأ التحسن النسبي اليوم في معدلات درجة الحرارة وسط جو لطيف مائل للبرودة نهارا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 18 درجة مئوية، لتنخفض ليلا إلى 7 درجات مئوية مع الساعات المتأخرة من الليل، ليسود جو بارد.

درجات الحرارة في بني سويف اليوم

وتسجل درجات الحرارة في محافظة بني سويف، اليوم الأحد 18 درجة مئوية نهارًا، وسط أجواء معتدلة لطيفة، وفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، مع انخفاضها تدريجيا حتى ساعات الليل لتصل إلى 7 درجات مئوية، حيث يشعر معها المواطن ببرودة الجو.

استمرار شفط مياه الأمطار وإزالة تداعيات الطقس السيئ من شوارع بني سويف

وواصلت الوحدات المحلية، وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب وفروعها على مستوى المحافظة، جهودها في التعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ، من خلال توجيه سيارات الكسح لسحب المياه، والمرور على شنايش الأمطار والمتابعة الميدانية لحالة الشوارع والطرق، ومخرات السيول ومتابعة جاهزية المعدات والأفراد والاستعداد التام لمواجهة آثار الطقس السيئ أو أى أحداث طارئة لسرعة التدخل للسريع، بجانب التنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من تأمين جميع أعمدة الكهرباء والمحولات، إضافة إلى تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع في حالة أي أحداث طارئة الرئيسية في القرى ورفع مخلفات الأمطار.

أمطار غزيرة وطقس غير مستقر

وشهدت محافظة بني سويف على مدار يومين حالة من عدم استقرار الطقس، وهطول أمطار غزيرة ووجود نشاط للرياح على بعض المناطق ضمن محافظات شمال الصعيد.