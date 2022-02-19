أماكن سقوط الأمطار غدا.. درجة الحرارة تصل لصفر

شهدت جميع الأنحاء صباح اليوم السبت سقوط أمطار غزيرة صاحبها نشاط للرياح، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ما جعل المواطنين يتساءلون عن أماكن سقوط الأمطار غدا، لتعلن هيئة الأرصاد الجوية عنها وعن تفاصيل حالة الطقس بشكل عام في بيان لها إذ يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنَّه من المتوقع أن يميل الطقس إلى الدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على جميع الأنحاء، وتتكون الثلوج على سانت كاترين.

أماكن سقوط الأمطار غدا

كما أشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها إلى حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا، إذ أنَّه من المتوقع أن يكون هناك سقوط للأمطار الخفيفة إلى المتوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتنشط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويكون الطقس غائم جزئيا على جميع الأنحاء الأخرى.

درجات الحرارة غدا الأحد

القاهرة 19- 10

الإسكندرية 19- 10

وادي النطرون 19- 10

طنطا 19- 10

شبين الكوم 19 - 10

دمنهور 19- 10

بلطيم 18- 11

مطروح 18- 10

السلوم 19- 10

سيوة 19- 09

بورسعيد 19- 12

دمياط 19- 10

الزقازيق 19- 10

المنصورة 19- 10

الإسماعيلية 20- 09

السويس 18- 10

العريش 19- 11

رفح 19- 10

رأس سدر 18- 10

نخل 17-07

نويبع 18-15

طابا 16- 14

كاترين 11- 00

الطور 19-10

شرم الشيخ 21-15

الغردقة 20- 14

مرسى علم 21- 12

الفيوم 19- 09

بني سويف 19-08

المنيا 19-07

أسيوط 19- 07

سوهاج 19 -08

قنا 20- 09

الأقصر 20- 09

أسوان 21- 10

إدفو 21-11

أبو سمبل 21-11

الوادي الجديد 22- 07

شلاتين 23- 12

أبو رماد 23- 12

حلايب 20- 12

رأس حدربة 20- 12