درجات الحرارة اليوم الأحد 6-2-2022 في مصر.. العظمى بالقاهرة 18 درجة

تحسن في الأحوال الجوية من المفترض أن تشهده البلاد اليوم، وذلك وفقا للدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، منوها لحدوث ارتفاع في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، لتتراوح العظمى بالقاهرة ما بين 19 و20 درجة، بينما تتراوح خلال ساعات الليل ما بين 11 و12 درجة مئوية.

وأوضح خبير الأرصاد، أنه بداية من اليوم الأحد ستسود حالة التحسن الكامل في الأحوال الجوية حيث تكون الأجواء معتدلة علي شمال البلاد وترتفع درجات الحرارة تدريجيا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 18- 10

الإسكندرية 18- 11

وادي النطرون 18- 11

طنطا 18- 10

شبين الكوم 18- 10

دمنهور 18- 10

بلطيم 18- 10

مطروح 19- 09

السلوم 19- 09

سيوة 19- 08

بورسعيد 18- 10

دمياط 18- 10

الزقازيق 18- 10

المنصورة 18- 10

الإسماعيلية 19- 10

السويس 19- 10

العريش 19- 11

رفح 18- 11

رأس سدر 17- 10

نخل 15-04

نويبع 20- 14

طابا 16- 11

كاترين 13- 00

الطور 19-10

شرم الشيخ 21-15

الغردقة 21- 14

مرسى علم 22- 11

الفيوم 18- 08

بني سويف 18-07

المنيا 18-07

أسيوط 19- 07

سوهاج 20-08

قنا 21- 08

الأقصر 22- 09

أسوان 22- 09

إدفو 22-08

أبو سمبل 21-08

الوادي الجديد 21- 06

شلاتين 24- 12

أبو رماد 24- 12

حلايب 22- 13

رأس حدربة 22- 13.

درجات الحرارة على المدن العربية

وجاءت درجات الحرارة على المدن العربية، كالتالي:

مكة 26 16

المدينة 21 12

الرياض 20 09

المنامة 21 16

أبو ظبي 26 19

الدوحة 26 17

الكويت 21 09

دمشق 15 03

بيروت 17 15

عمان 09 07

القدس 10 07

غزة 15 12

بغداد 17 05

مسقط 27 20

صنعاء 23 09

الخرطوم 26 11

طرابلس 20 10

تونس 20 10

الجزائر 16 09

الرباط 20 09