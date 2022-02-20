الإعلامية إيمان أبو طالب تقدم بلاغا جديدا ضد محمد سمير: طالبت بمنعه من السفر

قدمت الإعلامية إيمان سيد أبو طالب، بلاغًا جديدًا ضد محمد سمير عبدالعزيز، تطالب فيه بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وقوائم الترقب والوصول بالمطارات والموانئ.

وجاء في البلاغ أنَّه «بتاريخ 26 يناير 2022 أصدرَت محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة حكمًا جنائيًا نهائيًا ضد المعروض ضده وذلك في الجنحة رقم 11.57 لسنة 2021 جنح قسم الدقي والمقيدة برقم 26644 لسنة 2021 جنح مستأنف شمال الجيزة، والقضائي منطوقه: (حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم المعروض ضده سنة أشهر مع الشغل والنفاذ والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمته بالمصاريف و75 جنيهًا أتعاب المحاماة)».

البلاغ يفيد بنية المتهم مغادرة البلاد

وأوضح البلاغ المقدم للنائب العام ضد محمد سمير، أنَّ «المعروض ضده ينوي مغادرة البلاد خلال فترة قصيرة هاربا من تنفيذ الحكم الصادر في الجنحة عالية، ولما كان ما تقدم وكان الدستور والقانون قد خول للنيابة العامة سلطة إصدار أمر بالمنع من السفر وإدراج المعروض ضده على قوائم ترقب الوصول بالمطارات والموانئ».

واختتم البلاغ: «نلتمس منكم إصدار أمركم بإدرج اسم المعروض ضده على قوائم الممنوعين من السفر وقوائم الترقب والوصول بالمطارات والموانئ».

حكم بحبس محمد سمير 6 أشهر في تبديد منقولات إيمان أبو طالب

وفي 26 من الشهر الماضي، قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، بحبس العميد محمد سمير طليق الإعلامية إيمان أبو طالب، 6 أشهر، في اتهامه بتبديد منقولات خاصة بها. ورفع «سمير»، في وقت سابق، دعوى استئناف على الحكم الصادر ضده من محكمة جنح الدقي في الجيزة، بالحبس 3 سنوات، وكفالة 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت 1000 جنيه، لاتهامه بتبديد قائمة المنقولات الخاصة بزوجته السابقة الإعلامية إيمان أبو طالب.